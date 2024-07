Foto: Pexels

5 rožkopja noslēpumi: kā savā dārzā izaudzēt visskaistākās rozes







Avots: Inita Šteinberga, "Praktiskais Latvietis"

Jānis Blūms rožu kopšanas zināšanas un iemaņas apguvis, gan mācoties Bulduru dārzkopības vidusskolā, gan studējot par agronomu. Viņam vēl laimējies iziet praksi kādreiz slavenajā rožu lielaudzētavā Rīgas zieds, 17. siltumnīcā, pie rožkopja un selekcionāra Austra Plauža. Foto: Inita Šteinberga

Dārzos sākas lielā rožu ziedēšana. Ziedu karaliene nav kaprīza, taču ir prasības, kas jāņem vērā. Labi koptas, tās var augt un priecēt ilgi, pārliecināts rožkopis Jānis Blūms no Vānes pagasta Sarmām.



1. Kā izvēlēties labu stādu?

Izvēlas stādus, kuri potēti uz vietējiem potcelmiem.

Jo lielāka auguma stāds, jo labāk. Protams, stādot lielākā daļa auguma jānogriež, taču fotosintēzei un attīstībai svarīgi, lai būtu lielāka lapu plātne.

Apskata sakņu kamolu – jo tas lielāks, jo labāk. Divgadīgie stādi ir dārgāki, taču tad jau drīz dārzā būs kupls krūms.

Izvēlas tādu, kam lapas ir vienmērīgi zaļas.

Pircējiem patīk stādi ar ziediem, taču jārēķinās, ka siltumnīcā plaukušie var krietni atšķirties no tiem, kas vēlāk plauks ārā.

2. Kā izvēlēties labāko šķirni?

Tikpat svarīgs kā zieda skaistums ir arī rozes krūma kopskats un slimībizturība. Tāpēc daudzi rožu audzētaji veido paraugstādījumus, lai uzzinātu vairāk par konkrēto šķirni.

Sliktu rožu šķirņu nav, taču dažas prasa vairāk rūpju, arī piesegšanu ziemā.

Katram audzētājam ir mazliet atškirīgs šķirņu sortiments. Jānim vislabāk patīk bagātīgi pildītās, smaržīgās rozes. Favorītes ir ‘Emilien Guillot’ un ‘Heidi Klum Rose’. Tās arī pircējiem ļoti patīk. Sortimentā ir daudz tā saukto gleznotāju rožu, kurām ir izcili skaisti ziedi un tās nosauktas slavenu gleznotāju impresionistu vārdos. Par gleznotāju rozēm var uzskatīt tās, kuras zied bagātīgos ķekaros (pat tējhibrīdu grupā), ziedi ir raibi vai atšķirīgos toņos dažādās ziedēšanas stadijās.

Kopumā Jānis ir franču selekcionāru radīto škirņu piekritējs. Atšķirībā no angļu un vācu rozēm šīm šķirnēm pildītā zieda galviņa (sevišķi lietus laikā) nenokaras, turas stingrāk. Arī stādi ir skaisti un veselīgi.

Rožu mode mainās aptuveni ik pēc pieciem gadiem. Tāpēc kāda šķirne pēkšņi var kļūt par deficītu.

Pieprasītākās ir līdz metru augstās rozes.

3. Kā pareizi stādīt?

• Lai krūms būtu kuplāks, uzreiz var stādīt divus vienas šķirnes stādus. Starp tiem ievēro ap 40 cm atstatumu.

• Stādam rok 50 x 50 cm lielu bedri. Diviem stādiem bedri sagatavo lielāku.

• Labs substrāts stādīšanai būs, kur vienādās daļās ir māls, kūtsmēsli un dārza augsne. Ja māla nav, var iegādāties būvniecības veikalos piedāvāto mūrēšanai paredzēto mālu. Augsnes ielabošanai derēs arī tieši rozēm paredzētais substrāts.

Foto: Inita Šteinberga

• Pirms stādīšanas rozi apgriež vismaz līdz pusei.

Foto: Inita Šteinberga

• Stāda tik dziļi, lai potējuma vieta būtu ap 10 cm zem zemes. Tas svarīgi, lai šī augam vārīgā vieta tiktu pasargāta no sala un atkušņiem. Turklāt uzirdinātā augsne ar laiku nosēžas.

4. Kā pareizi mēslot?

Šogad rozes attīstās lēnāk un ziedēs vēlāk nekā citugad, tāpēc jāuzmanās arī ar mēslošanu. Nesteidzīgo augšanu nosaka laika apstākļi, un dārzā to ietekmēt grūti. Aplam rīkojas tie, kas cenšas piebarot vēl un vēl, lai tās labāk augtu. Taču šādi augus var izdzīt un veicināt slimību attīstību, var sākties lapbire. Sausuma dēļ var gadīties, ka minerālmēslu granulas augsnē vēl nav izšķīdušas un savu efektu sāk dot tikai ar Jāņu lietiem, tāpēc papildus piebērtā porcija var būt kaitīga.

Rozes gan ir ēdelīgas un jābaro regulāri. Pavasarī, kad augi sāk dzīvot, var dot mēslojumu, kurā ir vairāk slāpekļa, piemēram, kalcija nitrātu. Jānis lieto mēslojumu CalMax. Vēlāk piemērotāki ir kompleksie mēslojumi, kuros slāpekļa ir mazāk. Līdz vasaras vidum labas ir arī dažādas vircas (lopu, nezāļu). Jūlija vidū beidz mēslošanu, lai auga dzinumi varētu sekmīgi nobriest ziemošanai.

Augusta beigās, septembra sākumā svarīgi mēslot ar kālija magnēziju, kālija sulfātu šķidrā veidā. Granulu veidā mēslojums nav tik efektīvs, jo var nemaz neiedarboties. Tas sekmē dzinumu nobriešanu.

5. Kā apgriezt krūmus?

Rozēm jāļauj ziemot tādām, kādas tās izaugušas. Siltās ziemās dzinumi pat nenosalst. Rozes sāk augt un dzīvot, kad augsne iesilusi tikai līdz pieciem grādiem. Ja dzinumus īsina rudenī, tas var būt kā stimuls dzīt jaunus. Pat ja tikai pumpuri sarosās, augs zaudēs daudz spēka un pārziemos sliktāk.

Taču pavasarī Jānis iesaka nežēlot garos dzinumus. Tas nekas, ka tie vēl zaļi un dzīvi. Jo zemāk krūmu atsēdinās, jo kuplāks tas izaugs un bagātīgāk ziedēs. Krūmu vajadzētu apgriezt vismaz uz pusi.

Ja vēlas saglabāt vīteņrožu dzinumus, tie ziemā pamatīgi jāpiesedz, taču arī jāuzmana, lai siltajā ziemas periodā neizsūt. Ja rozes segtas, pavasarī segumu noņem pakāpeniski, tās radinot pie saules. Tirgū tagad galvenokārt tiek piedāvātas šķirnes, kuras zied uz jaunajiem dzinumiem. Tādēļ arī tad, ja segtie dzinumi nosals, roze ataugs kā augsts krūms un ziedēs tik un tā.

Rudenī nolasa slimās lapas un bojātos ziedus.

! Rozes visskaistāk smaržo siltā laikā, vakarā.

Uzmanību!

Foto: Inita Šteinberga

Šogad arī rozēm traki savairojušies kaitēkļi. Der apskatīt pumpurus un dzinumu galus, vai uz tiem nesēž laputis vai mazi zaļi tārpiņi, kas ir sevišķi naski pumpuru likvidētāji. Ja ir tikai daži krūmi, kaitēkļus var nolasīt ar rokām – nobraucīt vai noskalot ar ūdens strūklu. Taču lielākās dobēs vajag kādu līdzekli. Viens no nekaitīgākajiem dabai ir līdzeklis Bacilons, taču tā iedarbība nav strauja. Vislabāk, ja ar šo mikrobioloģisko mēslojumu nosmidzina augus, kad kaitēkļi vēl nav redzami vai parādās pirmie no to pulka.

Var izmēģināt arī zaļās ziepes vai kādu citu nopērkamu līdzekli. Jānis lieto arī preparātu NeemAzal un Fastac. Taču daudzus iedarbīgus līdzekļus diemžēl var iegādāties tikai ar speciālām atļaujām un lielos iepakojumos, kas mazdārziņam īsti neder.

Smidzināšanu ar populāro dzērienu Jānis neuzskata par efektīvu. Tas varētu mazināt tikai laputu invāziju. Turklāt darbīgā viela šajā dzērienā ir tikai lielais cukura daudzums, kas kā sīrups aizlipina laputu atveres. Taču visas kaitēkles šis līdzeklis neiznīdēs.

! Visgrūtāk šogad cīnīties ar vabolēm, kas bojā rožu ziedus. Diemžēl pret tām nekas nepalīdz, jo likvidēto vietā tūliņ sanāk jaunas.

Ideja!

Foto: Inita Šteinberga

Arvien populārāka kļūst rožu stādīšana lielos podos. Tā var audzēt rozes, ja nabadzīga (smilšaina, akmeņaina) zeme vai nav vēl zināmas dārza aprises. Rožu podu var novietot arī uz terases. Stādīšanai vajag vismaz 20 litru lielu trauku. Tajā ieber auglīgu substrātu. Lielākam efektam arī podā var stādīt divus stādus, taču tad trauku vajag vēl lielāku. Saknes mazāk kaltīs, ja podu daļēji ieraks zemē.

Vasarā laista un mēslo, bet ziemā saknes jāsargā no sala. Viens no variantiem – podu pilnībā ierakt zemē. To var ievilkt arī pagrabā. Derēs arī neapkurināma siltumnīca, taču tad podu pamatīgi sasedz ar skujām, salmiem.

Skaistākās rozes Jāņa dārzā

Foto: Inita Šteinberga

‘Victoriana’ – floribundroze, sarkanbrūns zieds, ziedlapiņa apakšpusē sudrabaina. Ap 0,6 m augsta.

Foto: Inita Šteinberga

‘Docteurs Massad’– krūmroze, zieds sarkans ar zeltainu reversu, smaržīgs. Augums ap 1,2 metri.

Foto: Inita Šteinberga

‘Prosperity’ – krūmroze, balta, smaržīga. Ap 2 m augsta.

Foto: Inita Šteinberga

‘Emilien Guillot’– floribundroze, oranžsarkana, smaržīga. Ap 0,8 m augsta.

Foto: Inita Šteinberga

‘Mamy Blue’ – tējhibrīds, ceriņkrāsas, smaržīga. Ap 0,7 m augsta.

Foto: Inita Šteinberga



‘Eclat de Corail’– floribundroze, oranža. Ap 0,8 m augsta.

Foto: Inita Šteinberga



‘Georges Denjean’ – krūmroze, dzeltena ar rozā, smaržīga. Ap 0,9 m augsta.

‘Snazzee’ – floribundroze, sarkana ar dzeltenu, smaržīga. Ap 0,7 m augsta.

Foto: Inita Šteinberga

‘Magic Moment’– tējhibrīds, viena no modes tendencēm – brūnganie toņi ziedā. Dzeltenbrūna, smaržīga. Ap 0,8 m augsta.

Foto: Inita Šteinberga

‘Alfred Sisley’ – gleznotājrožu grupa, floribundroze, ziedam oranžs svītrojums uz dzezltena fona. Ap 0,7 m augsta. Zied gandrīz bez pārtraukuma!

Foto: Inita Šteinberga

‘Irina’– tējhibrīds, balta, smaržīga. Ap 0,8 m augsta.

Foto: Inita Šteinberga

‘Heidi Klum Rose’– floribundroze, violeta, biezi pildīta, smaržīga. Ap 0,5 m augsta.

Foto: Inita Šteinberga

‘Mokarosa’– floribundroze, zieda krāsa – kafija ar pienu. Ap 0,7 m augsta.

Foto: Inita Šteinberga

‘Abracadabra’ – floribundroze, sarkana ar baltām joslām. Ap 0,7 m augsta.

Foto: Inita Šteinberga

‘Penni Our Special Girl’ – floribundroze, bagātīgi pildīta, violeta. Ap 0,9 m augsta.

‘Grand Hotel’ – gadiem pārbaudīta un sevi apliecinājusi vērtība, krūmroze. Ziedi spilgti sarkani, krīt acīs. Ap 1,8 m augsta.

Ja rožu krūmā pēkšņi parādās kāds sevišķi audzelīgs dzinums ar sīkākām gaišākas krāsas lapām, tas ir meženis. To svarīgi atlauzt pēc iespējas tuvāk saknēm. Ja meženi nogriež, tas ataugs no jauna.