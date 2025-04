Foto – Fotolia

Daudzās ģimenēs svētkos notiek plašas radu kopā sanākšanas. Varbūt arī tu plāno rīkot savā mājoklī plašas svinības? Lai ietaupītu nervus, ko tas prasa, tev ir kārtīgi jāizplāno, kā viesus sasēdināt pie galda – to vislabāk vari izdarīt, ņemot vērā viņu zodiaka zīmes.

Kādu vietu pie galda atvēlēt Aunam un Strēlniekam?

Strēlniekam un Aunam sēdēšana pie bagātīgi klāta galda ir īstas mocības. Tāpēc labāk viņus nosēdināt netālu no viesistabas izejas – lai tērē savu ugunīgo enerģiju, traucoties no virtuves uz viesistabu, pienesot jaunus ēdienus un aiznesot tukšos traukus. Tad viņiem atliks mazāk laika un iespēju visiem klātesošajiem apnikt ar saviem maz pārdomātajiem komentāriem.

Kādu vietu pie galda atvēlēt Lauvam?

Atceries, ka Lauva ir īpašs viesis, kas ir pelnījis īpašu uzmanību. Kaut vai tāpēc, ka viņa neapmierinātā saskābusī sejas izteiksme un pretenzijas spēj sabojāt visu vakaru. Lauvam pie galda jāsēž godpilnākajā un redzamākajā vietā, kur katrs var viņu vērot un apbrīnot. Vislabāk Lauvu nosēdināt blakus eglītei. Viņš sēdēs apmierināts, lepns un pilns pārliecības, ka mirdz spožāk nekā Ziemassvētku kociņš.

Kādu vietu pie galda atvēlēt Dvīņiem?

Dvīņus labāk nosēdināt blakus bērniem, ar kuriem viņi zibenīgi atradīs kopēju valodu, ākstīsies, jokosies un izklaidēs visu lielo kompāniju. Tomēr Dvīņus ir jātur tālāk no eglītes, jo viņi var nenoturēties un mēģināt izvilkt no tās apakšas kādu dāvanu, lai vismaz to aptaustītu vai mēģinātu uzminēt, kas tajā iekšā. Redzot kārbas un iepakojumus zem eglītes, Dvīņi zaudē kontroli, nervozi trinas uz krēsla un nevar sagaidīt dāvanu izpakošanas procesu. Savas nervozitātes dēļ Dvīņi var izliet uz galda dzērienus, uzgāzt uz galdauta vai svētku vainaga degošas sveces. Tāpēc – ja pie galda sēž Dvīņi, būs labi pie rokas turēt ūdens krūzi vai ugunsdzēšamo aparātu.

Kādu vietu pie galda atvēlēt Ūdensvīram?

Par Ūdensvīru tev nevajag daudz uztraukties, jo viņš, visticamāk, neieradīsies uz ģimenes Ziemassvētku svinībām, kā to solījis. Ja arī šīs zīmes pārstāvis atnāks ciemos, tad tikai uz neilgu laiku un drīz vien dosies savās gaitās. Tomēr – katram gadījumam, ja Ūdensvīrs šogad būs nolēmis mainīt savus plānus (jo šis cilvēks ir pilnīgi neprognozējams) un vēlēsies paviesoties ilgāk, rezervē viņam kādu vietiņu pie galda.

Kādu vietu pie galda atvēlēt Svariem?

Svariem sagatavo skaistu un romantisku vietu blakus āmuļiem vai citiem svētku rotājumiem. Ja Svari ir sieviete, ar to tu neizsakāmi iepriecināsi gan viņu pašu, gan visus pretējā dzimuma svētku viesus. Viņi varēs noraudzīties, kā dāma visu vakaru koķetē, nevainīgi mirkšķinot skropstas un jutekliski aplaizot Ziemassvētku karpas asakas, un cerēt, ka izdosies izpelnīties no viņas kādu bučiņu.

Kādu vietu pie galda atvēlēt Vērsim?

Ar šīs zīmes viesi nevajadzētu būt īpašām problēmām. Vienkārši Vērsi vajag nosēdināt galda daļā, kur atrodas sātīgākie ēdieni, nolikt blakus mērces trauku un karafi ar kaut ko stiprāku. Tikai atceries, ka pēc viesībām viņu vajadzēs pamodināt.

Kādu vietu pie galda atvēlēt Jaunavai?

Jaunavas gadījumā visam jābūt tieši otrādi – tālāk no kūkām, smalkmaizītēm un gaļas ar majonēzi. Jaunavas visu gadu diētas izlutinātais kuņģis neizturēs lielu apēstā daudzumu un var sabuntoties. Tāpēc tu riskē, ka vajadzēs saukt ātro palīdzību vai meklēt diennakts aptieku.

Kādu vietu pie galda atvēlēt Mežāzim?

Kur gan nosēdināt Mežāzi? Viņam var atvēlēt vietu, kurā neparko negribēs sēdēt neviens cits no viesiem, piemēram, stūrī. Viņam jau tā klājas tik slikti, ka sliktāk vairs nevar, jo ilgstošā vecpuiša vai vecmeitas dzīve nav nekāda medusmaize.

Kādu vietu pie galda atvēlēt Vēzim?

Vēzi pie galda noteikti sēdini starp diviem cilvēkiem, kurus viņš labi pazīst. Jo redzot nepazīstamus ļaudis, viņš var aizlavīties prom – uz balkonu vai terasi. Apsveicinoties ar viesiem, katru uzrunā vārdā un mini radniecības pakāpi. Kad Vēzis sapratīs, ka visa šī “aizdomīgo indivīdu” kompānija, kas pulcējusies pie galda, ir viņi tuvāki vai tālāki radinieki, viņš nomierināsies un, iespējams, pat iesaistīsies saviesīgās sarunās.

Kādu vietu pie galda atvēlēt Skorpionam?

Šīs zodiaka zīmes viesis tev būs “ciets rieksts”. Ar ko gan pie Ziemassvētku galda sasēdināt Skorpionu, ja viņš konfliktē ar visu radu saimi? Ja ne svētku vakariņu laikā, tad pēc tam noteikti. Skorpionu vienmēr var apsēdināt pie loga – lai vēro, kā uzlec pirmā zvaigzne. Galu galā no viņa asā skatiena nepaslēpsies nekas.

Kādu vietu pie galda atvēlēt Zivīm?

Zivīm vietai pie galda jābūt kaut kur blakus izejai no viesistabas, lai dodoties uz labierīcībām, tām nevajadzētu spraukties visiem garām, aizķeroties aiz galdauta un minot citiem uz kājām. Un celties no galda Zivīm vajadzēs ik pēc brīža, lai sirsnīgi izraudātos, jo ar neveiksmīgu joku apvainojis tēvocis vai tante greizi paskatījusies.

Turklāt – lai nomierinātu nervus, Zivīm steidzami var būt nepieciešams kāds līdzeklis no tavas aptieciņas.