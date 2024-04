Foto: Pixabay

Cilvēka un naudas mijiedarbība ir ļoti sarežģīta tēma. Astrologi uzskata, ka lielā mērā šīs “attiecības” ir atkarīgas arī no horoskopa zīmes, kādā cilvēks ir dzimis.

Zvaigznes nosaka, kā cilvēka dzīves ceļu, tā viņa raksturu, kā arī to, vai viņš ir naudas “mīlulis” vai tieši otrādi – pēc naudas visu mūžu viņam būs jāskrien.

Šīs 6 horoskopa zīmes astrologi atzīmē kā potenciālos miljonārus un “naudas mīluļus”. Saprotams, ka tas ir ļoti atkarīgs arī no cilvēka rakstura iezīmēm, cik mērķtiecīgs viņš ir, cik ambiciozs, kā izturas pret savām profesionālajām prasmēm, savukārt arī to ietekmē viņa horoskopa zīme.

6.vieta: Jaunava

Jaunavas zīmē dzimušie cilvēki ir ļoti strukturizēti un izplāno līdz pēdējam sīkumam darbu, ko viņi dara. Viņi savā darbā ļoti reti piedzīvo kādas kļūdas vai neizdošanos, jo viss ir izplānots. Jaunava patiešām var kļūt par miljonāru, turklāt tieši ar savu darbu. Interesanti, ka šajā horoskopa zīmē dzimušie visbiežāk izvēlas arī ārkārtīgi sarežģītas “nestandarta” profesijas.

5. vieta: Dvīņi

Dvīņiem nauda nāk viegli, taču arī tērē viņu to bez jebkādām saprāta robežām – dārgas mašīnas, dārgs apģērbs, dārga kosmētika, dārgi restorāni. Neskatoties uz to, viņiem tāpat veicas naudas lietās.

4.vieta: Ūdensvīrs

Šiem cilvēkiem vienmēr ir interesantas un ļoti aizraujošas lietas, viņi ir ļoti radoši. Vienīgā viņu bēda – haotisks veids, kā viņi dodas uz savu mērķi. Taču, ja viņi trāpa būt pareizajā laikā un pareizajā vietā, nav ne mazāko šķēršļu, lai viņi nekļūtu par miljonāriem.

3.vieta: Svari

Šie cilvēki ir ļoti mērķtiecīgi un lieliska zina vērtību savām spējām. Tāpat arī, atšķirībā no daudziem, Svari nebaidās no daudz naudas. Viņi patiešām zina, ko darīt ar naudu, kā to tērēt un kur ieguldīt, lai tā nestu vēl vairāk naudas.

2.vieta: Vērsis

Nedaudz atpaliek no pirmās vietas un tomēr – izcilas spējas un talanti, lai kļūtu par miljonāriem piemīt Vēršiem: viņi māk domāt racionāli, ļoti atbildīgi izturas pret naudu, prot plānot savus tēriņus un taupīt tur, kur taupīšana ir nepieciešama.

1.vieta: Lauva

Nauda mīl Lauvas. Tie ir laimes un naudas luteklīši, kas ļoti bieži ir īstajā vietā, īstajā laikā un satiek pareizos cilvēkus. Vienīgais Lauvu trūkums – viņi īsti neprot plānot naudas tēriņus, tāpēc dažkārt pat tad, kad naudas viņiem ir daudz, viņi to tērē nesamērīgās lietās (ne vienmēr sev!), un beigu beigās atskārst, ka lielais naudas daudzums nu ir beidzies. Tas gan neļauj viņiem nokārt degunu, jo viņi labi zina – nauda nāk un iet, un pie viņiem, lielākoties, nāk.