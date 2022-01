Foto: Shutterstock

Kā vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieki – Gatis un Ivanda







8. janvārī vārda dienu svin Gatis un Ivanda. Šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Gatis

Nav ar pliku roku ņemams, taču dzīvē viņam ir paisumi un bēgumi. Dažkārt pietrūkst uzņēmības. Bieži vien viņš vairāk teoretizē nekā dara. Nekad nenovērtē sevi par zemu. Dažkārt pārcenšas šajos vērtējumos.

Ivanda

Var atļauties sev jebkuru vīrieti. Nevar apspiest savas kaislības. Viņai patīk ballītes, nakts noslēpumi un aizraušanās. Un lai gan it kā viņa nezina, kas ir vientulība, patiesībā dzīves nogalē tieši tā arī jūtas. Jo visu mūžu neremdināmi meklē to īsto mīlestību un nesaprot, ka ar tādu dzīvesveidu to nevar atrast.

* Rakstā izmantota informācija no Gunāra Treimaņa izdevuma “Vārdu noslēpumi”.