Foto: Pexels

Kā vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieki – Hugo, Uga un Uģis





17. novembrī vārda dienu svin Hugo, Uga un Uģis – šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Hugo

Sasniedz to pēc, kā tiecas – izdevību nekad neizlaiž no rokām. Prot būt piesardzīgs pret apkārtējiem kārdinājumiem.

Uga

Nopietna, atturīga un izsmalcināta sieviete. Viņu ir grūti atšifrēt. Taču intuīcija ir talanta pazīme, un Uga iezīmē stingru līniju savā attīstībā.

Uģis

Reālpolitiķis, kas prot saskaitīt naudiņu un arī viegli to palaist pa roku galam. Ne visai draudzējas ar citiem, labāk izvēlas vientulību. Nav pasaules iekarotājs, tomēr ņem no dzīves to, ko tā dod. Dažreiz var būt slinkts, bet prot saņemties.

* Rakstā izmantota informācija no Gunāra Treimaņa izdevuma “Vārdu noslēpumi”.