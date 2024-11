Foto: Pexel

Bieži sapnī redzi bijušo partneri? Noskaidro, ko patiesībā simbolizē cilvēki, kurus mēdzam redzēt sapņos Ieteikt







Lai gan cilvēki mēdz sapņot no divām līdz piecām reizēm nakts laikā, mēs reti kad atceramies savus sapņus. Tomēr, lielākā daļa no mums atceras vismaz dažus sapņus, un daži no tiem var šķist pavisam mulsinoši, īpaši tad, ja atceramies sapņus, kuros sapņojām par kādu citu cilvēku. Bet ko patiesībā simbolizē šie cilvēki, kurus mēdzam redzēt sapņos?

Reklāma Reklāma