Kā vēlēšanas noritējušas ārvalstu vēlēšanu iecirkņos?

Sociālajos tīklos redzamas fotogrāfijas un iespaidi no vēlēšanu iecirkņiem ārpus Latvijas. Ieskatāmies!

Vēlēšanu iecirknis Vašingtonā.

Kurš bija pirmais vēlētājs Ukrainas iecirknī?

Balsotāji Tokijā.

Un Korejā.

Balsošana notika arī Vīnē.

Dublinā veidojās rindas.

Iveta Apkalna balsoja Berlīnē.

Arī Somijā bija iespēja nobalsot.

Protams, balsot varēja arī tepat kaimiņos – Lietuvā.

Apvienotajā karalistē bija vairāki vēlēšanu iecirkņi.

Today Latvian citizens are voting in 9 polling stations across the UK 🇬🇧 for the members of the 14th Saeima (Parliament) of Latvia 🇱🇻 #Vote #democracy pic.twitter.com/LF2c1iQfRm

