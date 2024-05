“Kad tu taisies uz mājām? Tev palīdzēt aizbraukt?” Soctīklos vajātā ukraiņu kosmetoloģe saņēmusi arī draudu vēstules Ieteikt







Ukraiņu kosmetoloģe Olga Koriakina, kurai Latvijā piešķirts bēgles statuss un kuru vairākas krievvalodīgās “blogeres” jeb “ietekmeles” šobrīd mēģina vainot nekvalitatīvu pakalpojumu sniegšanā, kļuvusi par upuri ne vien vajāšanai sociālajos tīklos un internetā, bet arī saņēmusi vairākas draudu vēstules ar aicinājumiem “pamest valsti” un “slēgt biznesu”. Tā kā šajās vēstulēs īpašs uzsvars likts uz viņas piederību Ukrainai, Koriakina nolēmusi vērsties pēc palīdzības Valsts drošības dienestā (VDD) un Valsts policijā.

“Tu kad pie sevis uz mājām taisies uz “ragainiju”???? Vai arī tev palīdzēt aizbraukt????” Koriakinu privātā sarakstē uzrunā kāds anonīmais Instagram lietotājs ar vārdu “@youngtimer_catalouge”.

Cits tāds pats ar vārdu “@valleb1” zina, kur Olga guvusi savu izglītību: “Mājās pie sevis brauc savas injekcijas bez licences taisīt. Šmara. Pamalē nopirkusi.” (Par “okrainu” jeb “pamali” tā saucamajā “z-patriotu” vidē tiek dēvēta Ukrainas valsts). Kāda “@_weather.we_” ir lakoniskāka un raksta vienkārši: “Idiotene stulbpurnainā.” Savukārt kāda “ornella_smm” dalās pārdomās par to, kā bijis agrāk: “Njā, kamēr jūs no savas hoholijas nebijāt sabraukuši, pie mums ES tā nebija. Bija kārtība. Ceru, ka jūs iesēdinās par prettiesiskajām darbībām un to, ka kropļojat cilvēkus.”

Interesanti, ka vēlmi panākt Koriakinas izraidīšanu no valsts neslēpj arī pati aktīvākā viņas nomelnotāja – “ietekmele” Anna, kas TikTok platformā darbojas ar segvārdu “@annyminai” (jeb “Анна Минайленко”, kā pati sevi dēvē). Viņa ne vien iesaistījusies nomelnošanas kampaņā un šaubīgajos mēģinājumos Koriakinu “atmaskot”, bet savos video paziņojumos pat īpaši uzsver, ka “esam paveikuši lielāku darbu nekā mūsu orgāni,” lai panāktu, ka “Koriakinas kundzei būs vieglāk aizbraukt no šīs valsts.”

Diemžēl tas, vai šis ir “ietekmeles” īstais vārds, Olgai Koriakinai nav zināms: “Pieprasot manu izglītību apliecinošos dokumentus un veicot tos pretlikumīgos audioierakstus, kas šobrīd tiek tiražēti, manuprāt, sagrozītā un no konteksta izrautā formā, šī dāma man savu pasi vai kādu citu personu apliecinošu dokumentu nebūt nesteidza uzrādīt.”

Tāpat Koriakinai nav zināmi arī tie cilvēki, kas viņai raksta draudu vēstules. Taču viņa neizslēdz iespēju, ka šīs personas arī varētu būt saistītas ar aktīvajām “ietekmelēm” un/vai viņu radīto saturu sociālajos tīklos. “Skaidrs, ka lielākā daļa šo Instagram profilu ir anonīmi, un maz ticams, ka tiesībsargājošās iestādes atradīs to reālos īpašniekus. Taču jārīkojas ir, jo pretējā gadījumā draudētājiem var rasties maldīgs iespaids, ka šādi izdosies iebiedēt vai ietekmēt manu ģimeni,” savu motivāciju skaidro Olga.

“Lai kāds arī nebūtu mans juridiskais pārkāpums, es kā kosmetoloģe strādāju jau 13 gadus. Man patiešām ir divas augstākās medicīniskās izglītības, kuras ir nevis “nopirktas”, kā apgalvo daži komentētāji, bet gan iegūtas, studējot vispirms Luhanskas valsts medicīnas universitātē, kur ieguvu ārsta diplomu ar specializācijām “radioloģijā” un “rentgenoloģijā” (pēdējā, specializējoties Harkivā), bet vēl arī nobeidzu studijas Kijivas kara medicīnas akadēmijā – tur iegūstot medicīnas maģistra grādu ar specializāciju “dermatoveneroloģijā”.

Apstākļu sakritības un dažādu birokrātisko procedūru dēļ, šo izglītību ir atzinusi un dokumentāli apstiprinājusi kaimiņvalsts Lietuva, bet pagaidām vēl ne Latvija, kurā es dzīvoju un strādāju, sniedzot kosmetoloģijas pakalpojumus saviem klientiem. Manu medicīnisko dokumentu atbilstību jau pusotru gadu izvērtē Latvijas ārstu biedrība (LĀB), kas pēdējo reizi ar mani sazinājās aptuveni pirms gada, painteresējoties, vai man vēl ir aktuāla šo dokumentu izskatīšana. Apliecināju, ka ir, un līdz pat šai dienai ziņu nav bijis. Kamēr manu ārsta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti tiek skatīti šajā institūcijā, esmu ieguvusi kosmetoloģes sertifikātu Eiropas Savienībā. Taču tas nekādi neatceļ manas iepriekš iegūtās zināšanas un pieredzi medicīnas jomā. Tāpat kā jebkurš ārsts esmu devusi Hipokrāta zvērestu.

Ņemot vērā to, kas ar mani ir noticis pēdējo nedēļu laikā, es par savu profesionālo darbību runāšu tikai un vienīgi ar atbilstošo iestāžu pārstāvjiem un tikai advokāta klātbūtnē, nevis atskaitīšos par savu darbu “blogeriem” vai citiem “linčotājiem”. Tas, ko varu apliecināt ar pilnīgi tīru sirdsapziņu – nekad neesmu apzināti darījusi ko tādu, kas varētu kaitēt maniem klientiem, ieskaitot Mariju Livmani, kura šobrīd ir izvērsusi pret mani šo nomelnojošo kampaņu sociālajos tīkos un medijos,” savu rīcību skaidro Olga Koriakina.

Viņa atzīst, ka komunikācija ar “ietekmelēm” nav bijusi tā glītākā, taču arī viņas ar savu izturēšanos kosmetoloģi provocējušas. Un to pierāda arī atsevišķi fragmenti no publiskotā audioieraksta, lai gan tie kopumā ir izrauti no konteksta un pasniegti sagrozītā formā: “Es neslēpju savus izglītības dokumentus, bet tie nestāv arī darba kabinetā. Pie kabineta sienām vispār nekarājas nekādi sertifikāti, un tāpēc es nesaprotu, kā jaunā dāma tos tur varēja “redzēt”! Dažādu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu tiešām netrūkst, ar ko vienmēr esmu lepojusies, taču tie nekarājas pie sienām. Tas ir “literārs izpušķojums” nevis “fakti”. Tāpat tikšanās laikā nemeklēju “Google” meklētājā informāciju par simptomiem (kā tas tagad tiek pasniegts), jo tos labi pārzinu, bet gan meklēju uzskatāmus attēlus, lai parādītu abām dāmām, kādēļ viņu uzstādītā “diagnoze” nav pareiza. Vēl jo vairāk – es mēģināju nevis ”pierunāt”, bet gan “atrunāt” jauno dāmu no manipulācijām. Galu galā – nevis es gāju pie Marijas Livmanes kaut ko “pārdot”, bet gan viņa nāca pie manis uz konsultāciju. Tagad, protams, nožēloju, ka ļāvos šai provokācijai un vispār piekritu kaut ko darīt.”

Ja žurnālisti uzmanīgi un kritiski pārlasīs pašu veidotās publikācijas dažādos medijos, tad pamanīs virkni ar nesakritībām, neloģiskām un dīvainām rīcībām, kā arī uzskatāmas pretrunas tajos faktos vien, kas nonākuši atklātībā, pateicoties pašām neslavas cēlājām. Kaut vai tas vien, ka jaunā dāma devusies pie kosmetoloģes, “cerot, ka viņu atrunās,” jau izklausās mazliet dīvaini. Savukārt pieņēmums, ka tā dziedātāja un “ietekmele” patiesībā varētu būt pati “diedelējusi” atlaides, izmantojot savu “īpašo statusu”, jebkuram kritiski domājošam (īpaši tādam, kas “ietekmeļu” virtuvi pārzina no iekšpuses) gan varētu šķist ticama.

Tas, ka par kādu personu ir uzrakstīts iesniegums vai sūdzība, un tiek veikta pārbaude, vēl nenozīmē, ka automātiski ir pierādīta arī šī cilvēka vaina. Tādas lietas parasti beidzas tiesā, un dažkārt pat augstākajā tiesā. Taču ir viena likuma norma, kas Latvijā gan darbojas diezgan stingri, proti, ja kāds publiski par citu pauž nepatiesu informāciju apgalvojuma formā, nevarot ar faktiem pierādīt savu vārdu patiesumu, to var uzskatīt par neslavas celšanu, kas veikta tajā skaitā plašsaziņas līdzekļos. Šāda rīcība ir sodāma saskaņā ar Krimināllikuma 157. panta pirmo un otro daļu. Diemžēl atsevišķas “ietekmeles” domā, ka emocionāls video ieraksts TikTok platformā jau pats par sevi ir “pierādījums”. Un tam, kurš pirmais aizskries pie žurnālistiem, automātiski izrādīsies “taisnība”. Diemžēl Latvijas likumdošana tā nedarbojas un arī Latvijas mediji tā nedarbojas. Žurnālistiem var samelot vienu reizi, mediju darbu regulē likums, bet tiesā darbojas tikai pierādījumi.