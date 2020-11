Foto: Pexels.com

Miegam ir liela nozīme cilvēka veselības uzlabošanā un saglabāšanā. Kvalitatīvs miegs palīdz atjaunot enerģiju, justies možam, iegūt labu garastāvokli, kārtīgi atpūsties, kā arī tas veicina šūnu atjaunošanos, imunitātes darbību un ķermeņa sistēmu funkcionalitāti. Viens no aspektiem, kas ietekmē miega kvalitāti, ir kvalitatīva gultas veļa no piemērota materiāla. Lai atvieglotu gultas veļas komplekta izvēli un neapjuktu plašajā materiālu piedāvājumā, raksta turpinājumā iepazīsties ar populārākajiem gultas veļas materiāliem, to plusiem un mīnusiem!

Kokvilna

Gultas veļas komplekti visbiežāk tiek ražoti no kokvilnas, jo tas ir mīksts un elpojošs materiāls.

Plusi:

● viegli mazgāt – kokvilnas gultas veļu ir viegli kopt, un tā ar laiku kļūst arvien mīkstāka;

● elpojošs – materiāls ir dabiski elpojošs, tādēļ samazinot karšanas un svīšanas risku miegā;

● absolūti dabisks – liela daļa gultas veļas ražotāju izmanto organisko kokvilnu, kas iegūta dabai draudzīgā veidā.

Mīnusi:

● cena – augstas kvalitātes kokvilna var būt dārga;

● izturība – dabiskās šķiedras nolietojas ātrāk nekā sintētiskās.

Kokvilnas izstrādājumi būs piemēroti tiem, kas vēlas viegli kopjamu, dabisku, elpojošu materiālu un tajā pat laikā ir gatavi veļu regulāri mainīt tās nolietošanās dēļ.

Poliesters

Izturīgs sintētiskais materiāls ar tādu mīkstumu un vieglumu kā kokvilnai. Varētu teikt, ka poliesters ir mākslīgā kokvilna. Šo materiālu mēdz papildināt arī ar dabisko kokvilnu vai viskozi, kā arī smalki ieauž mikrošķiedrā.

Plusi:

● lētāks – poliestera ražošana ir lētāka, līdz ar to tas maksā mazāk nekā kokvilna;

● izturīgāks – poliesters ir daudz izturīgāks nekā citi līdzīgie materiāli;

● viegla kopšana – viegli mazgāt un žāvēt.

Mīnusi:

● mazāk elpojošs – poliesters nav tik gaisu caurlaidīgs kā citi materiāli;

● nav dabai draudzīgs – materiāla ražošanas process nav ekoloģisks videi un dabai draudzīgs.

Poliestera gultas veļa derēs tiem, kas nevēlas maksāt lielu naudu un novērtē veļas izturību un vieglu kopšanu, kā arī ir gatavi samierināties ar ne pārāk labu materiāla gaisa caurlaidību.

Mikrošķiedra

Materiāls, kas rodas, smalki saaužot pavedienus. Tam jābūt noteiktā resnumā (1 DEN), lai tiktu uzskatīts par mikrošķiedru. Var tikt ražots no poliestera, neilona polimēriem vai koksnes celulozes.

Plusi:

● izturība – mikrošķiedras izstrādājumiem ir mazāks risks saplīst, pateicoties materiāla ciešajam audumam;

● viegls – izstrādājumi no mikrošķiedras ir viegli un gaisīgi, radot patīkamu, elpojošu sajūtu miega laikā.

Mīnusi:

● rada statisko elektrību – gultas veļas komplekts piesaistīs visas dzīvnieku un cilvēku spalvas, putekļus;

● grūti uzturēt tīru – mikrošķiedra ir īpaši uzsūktspējīga (svētdienas rītā gultā izlietu kafiju iztīrīt būs pamatīgs darbs).

Mikrošķiedras gultas veļas komplektus ieteicams iegādāties tiem, kas vēlas izturīgu, vieglu veļu, un īpaši tiem, kam nav mājdzīvnieku un mazu bērnu.

Liocels

Tāpat kā poliesters, liocels ir sintētisks materiāls, kas atdarina kokvilnas mīkstumu. Taču atšķirībā no citiem sintētiskajiem materiāliem, liocela ražošanā notiek daudz mazāk ķīmiskās apstrādes, kas ļauj to uzskatīt par ekoloģiskāku alternatīvu sintētikai, taču tas nav uzskatāms par organisku vai dabisku.

Plusi:

● nenoveco – liocels ir “imūns” pret novecošanos, dilšanu un balēšanu saules gaismā;

● bioloģiski noārdāms – lai arī nav organisks, liocels labi sadalās;

● izturīgs – nav trausls un viegli saplēšams.

Mīnusi:

● uzņēmīgs pret pelējumu – turi liocela izstrādājumus pa gabalu no mitrām un tumšām vietām;

● uzsūktspējīgs – var būt apgrūtināta mitro traipu tīrīšana.

Liocela izstrādājumus novērtēs tie, kas vēlas ilgmūžīgu mājas tekstilu, ko pēc nolietošanas iespējams kompostēt, saudzējot dabu, un kas spēs nodrošināt pietiekami labu ventilāciju šo tekstilizstrādājumu glabāšanas procesā.

Bambuss

Bambusa audumam nav sakara ar bambusa augiem. Tas tiek ražots no bambusa celulozes, kas apstrādāta ar ķimikālijām, radot sintētisku viskozes šķiedru.

Plusi:

● hipoalerģisks un antibakteriāls;

● ērts – mīksts un viegls materiāls, patīkams pieskārienam;

● izturīgs – bambusa audums ir daudz izturīgāks pret novecošanos nekā daļa citu materiālu, tāpēc auduma krāsa neizbalēs un tas neuzsūks tava ķermeņa dabiskās eļļas un šķidrumus.

Mīnusi:

● dārgs – šī materiāla izstrādājumi ir dārgāki par augstākās kvalitātes kokvilnas izstrādājumiem;

● nav dabai draudzīgs – bambusa celulozes apstrādei nepieciešams vairāk ķimikāliju un enerģijas nekā liocela ražošanas procesā, tādēļ tas tiek uzskatīts par dabai nedraudzīgu materiālu.

Bambusa gultas veļu ieteicams izvēlēties tiem, kas cieš no kādas alerģijas un ir gatavi pievērt acis uz izstrādājumu cenu.

Zīds

Zīds ir dabiskais proteīns, ko izdala zīdtārpiņi, un no šī proteīna tiek austs luksus audums, kas ir vēss, elpojošs, īpaši viegls un hipoalerģisks.

Plusi:

● neburzās – zīds burzās mazāk nekā citi tam līdzīgie materiāli;

● izturīgs – zīda šķiedra ir viena no izturīgākajām šķiedrām uz Zemes; izstrādājumi nav viegli plīstoši un dilstoši;

● luksuss – ne tikai cenas, bet arī komforta ziņā.

Mīnusi:

● viegli notraipīt – materiālu viegli sabojāt saules un šķidrumu ietekmē;

● dārgs.

Zīda gultas veļas komplektu patiesi novērtēs tie, kas izbauda luksus ērtības un kvalitāti un ir gatavi par to maksāt atbilstošu cenu.

Lins

Dabiskās šķiedras materiāls, kas ražots no lina augiem. Īpaši elpojošs un viegls, bet stīvāks un vairāk mitrumu uzsūcošs nekā kokvilna.

Plusi:

● īpaši vēss – lina audumi ir ļoti vēsi, pasargājot ķermeni no pārkaršanas miega laikā;

● izturīgs – jo vairāk tiek lietoti un mazgāti, jo izturīgāki kļūst lina izstrādājumi;

● “rustic” stils – viens no pēdējo gadu TOP stiliem gan mājokļa iekārtošanā, gan apģērbā.

Mīnusi:

● raupjš – lins nav tik mīksts kā kokvilna un citi gultas veļas materiāli;

● burzīgs – tā kā lina šķiedras nav elastīgas, audums viegli burzās;

● dārgs – pateicoties sarežģītākam aušanas procesam, lins mēdz būt salīdzinoši dārgs.

Lina izstrādājumi patiks tiem, kas ir sajūsmā par “rustic” stilu apģērbā un dizainā, dzīvo dabai draudzīgi, naktīs slikti guļ, jo bieži mostas no pārkaršanas, kā arī ir gatavi pievērt acis uz šīs gultas veļas cenu.

Tagad, kad zini, ko sagaidīt no katra materiāla, ienāc interneta veikalā 1a.lv un iegādājies savu jauno gultas veļu par izdevīgu cenu! Šeit tevi sagaida gultas veļas komplekti plašā materiālu un dizainu izvēlē. Tāpat pieejami arī dažāda mīkstuma spilveni, biezas un plānas segas un pledi – viss, kas nepieciešams saldam miegam. Iepērcies un uzlabo sava miega kvalitāti jau tagad!