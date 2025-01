Foto: Shutterstock

Numeroloģes Ilzes Bunas-Lediņas prognoze 2025.gadam, individuālā prognoze katram apziņas skaitlim, īss ieskats kopējā gada enerģijā, finanšu un attiecību jomās.

Jau 2024.gadu mēs gaidījām ar nelielu bijību, jo 2024 bija karmas gads, un daudz kas šogad notika, gan kataklizmas, gan plūdi, gan vulkānu izvirdumi, un emocionāli viegls tas nebija nevienam, pat tad , ja viss šķita ir kārtībā, tad bija tas iekšējais nemiers.

Ko mums sagaidīt no 2025.gads, kopumā tas ir ar skaitļa 9 enerģiju (2+2+5 = 9), tas nozīmē 9 gadu cikla noslēgums, un tāds tīrīšanas/ atjaunošanās jeb atbrīvošanās no liekā un sevis izsmēlušā, tāpat 2025.gads ir čūskas gads un mēs zinām un čūska nomet veco ādu un tas kopumā mums simbolizē, ka mums katram ir jānoslēdz savs 9 gadu cikls, lai pakāptos jau jaunā apziņas līmenī 2026.gadā.

Ja esi kam kādu laiku jau briedis un gatavojies , bet nevarēji izlemt par labu kādai izvēlei, tad 2025.gads ir lielisks laiks atbrīvoties no vecā – attiecības, darbs kurš nesniedz gandarījumu, pārvākties uz citu pilsētu vai pat valsi, tie arī var būt kaitīgie ieradumi. Un noteikti atbrīvoties no nevajadzīgām , jau savu laiku nokalpojušām mantām, lietām , apģērbiem, jo īpaši nākamgad būs svarīgi no visa vecā tikt vaļā, lai radītu jaunu telpu jaunām iespējām, sajūtām, attiecībām – par tādām , par kurām esi sapņojis visu dzīvi.

Tāpat 2025.gada skaitļu enerģija virza mūs uz stabilitāti un izaugsmi, gada enerģija ir caur skaitļiem – 2, 5, 7 un jau pieminēto kopējo skaitli 9

Skaitlis 5 gada skaitļa noslēgumā mums nozīmē par stabilitāti, par līdzsvaru un loģiku, būsim pragmatiski lēmumu pieņmešanā, balstīsimies uz faktiem nevis sajūtām.

Skaitlis 2 simbolizē partnerības, sadarbību un līdzsvaru. Šis skaitlis atgādina, ka veiksmīgai attīstībai ir nepieciešams sadarboties ar citiem cilvēkiem.

Skaitlis 7 ir saistīts ar garīgo izaugsmi, veiksmi, transformāciju un arī krīzi. Un tas nozīmē tavi panākumi ir saistīti ar tavu aktivitāti, cik aktīvs un mērķtiecīgs būsi – tāds būs tavs rezultāts.

Katram vēl mums ir savs uzdevums, kuru mēs ejam katru gadu, jo mūsu dzīve iet pēc cikliskuma, lai izstrādātu ar savu programmu un pēc katra cikla sasniegtu jaunu apziņas līmeni.

Kā aprēķināt savu individuālo gadu : saskaiti savu dzimšanas datumu un mēnesi un reducē to līdz viencipara skaitlim, pēc tam pieskaiti šim skaitlim 9 (kas atbild par 2025.gadu).

Piemēram, ja tava dzimšanas diena ir 23.marts, tad jārēķina sekojoši 2+3+3=8, tad pieskaiti gada enerģiju, kas ir 8+9=17, attiecīgi 1+7=8.