TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”, diskutējot par Valsts prezidenta amata kandiātiem un uz šo amatu izvirzīto publiskās pārvaldības eksperti Elīnu Pinto, tika uzdots jautājums, vai šis ir atkal tas gadījums, kad “kāds padzīvojis ārzemēs un nāk uz šejieni glābt nāciju”?

“Domāju, ka nenāk pat glābt…Kāds padzīvojis ārzemēs un ir izvilkts no cilindra kā zaķītis pēc ausīm, un arī īsti nav sapratis, kur nonāks? Publiskās pārvaldes eksperte, starp citu, viņa ir arī bijusi Levita padomniece. Ta kā nav tā, ka cilvēks pa ārzemēm – viņa ir pietiekami tuvu bijusi. Mulsina šie te dīvainie teksti, kas atgādina tādu tukšvārdību un liekvārdību no viņas puses, jo principā viņa nolasa “Progresīvo” programmu, ā, un tad beigās piemin, ka uzņēmējiem arī būs kāda vieta atvēlēta,” tā Pinto kandidatūru Valsts prezidenta amatam raksturoja TV24 ētera personība, žurnālists Armands Puče.

Truklāt “Progesīvie”, pēc Pučes domām, izmantoja pjedestālu – šo formātu, ka notiek Valsts prezidenta vēlēšanas. “Pareizi dara,” uzsvēra viņš, jo to vajadzētu darīt jebkurai partijai.

Tiek spriests, ka Pinto piedalās vien tāpēc, ka faktiski tiek gatavota Eiropas Parlamenta vēlēšanām – sacīja TV24 raidījuma vadītāja. “Pilnīgi precīzi, jā!” piekrita Puče. Arī Romāns Meļņiks, kurš ir žurnālists, TV24 ētera personība, piekrita tam, ka Pinto dalība Valsts prezidenta vēlēšanās esot vairāk “pašreklāmas kampaņa Progresīvajiem“.

“Labi ir tajā ziņā, ka tas mazliet atšķaida to dueli – nav vairs tā dueļa situācija, kas būtu bijusi, ja būtu vien Rinkēvičs un Pīlēns,” pauda viedokli Meļņiks. “Progesīvo spēle kā tāda ir, protams. Es domāju, šajā gadījumā viņas ienākšana tajā pulciņā, noņem tādu negatīvisma kampaņu elementu. Mums mēdz būt priekšvēlēšanu kampaņas, kad otru noniecina, nevis slavē sevi! Un diezgan rupji,” tā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” izteicā Meļņiks, komentējot gaidāmās Valsts prezidenta vēlēšanas.

Uz jautājumu, vai Pinto gadījumā ir kāds nostaļģiskais elements par Vairu Vīķi-Freibergu, ka mums taču vajag sievieti? “Nē, tas nav galvenais kritērijs. Vaira Vīķe-Freiberga bija personība, pasaulē zināma profesore un viņa bija autoritāte,” tā uz jautājumu atteica Meļņiks. Savukārt Puče pauda viedokli, ja būtu tāds kandidāts kā Sandra Kalniete, tad varbūt būtu “kaut kādas līdzības”. “Bet šeit – nē! Jauns cilvēks, kas ir izglītots, ir labi. Latvijas politikā vajag šāda veida domātājus – sabiedriski politiskos darbiniekus,” tā savukārt Meļņika sacīto papildināja Puče.

“Tu pieminēji to zaķīti, ko izvelk no cilindra…Interesanta situācija būs tad, ja neviens no šiem trim neiegūs nepieciešamo balsu skaitu. Tad mums būs piecas dienas, lai iesniegtu jaunus kandidātus, un desmit dienas, lai nobalsotu par viņu. Tas ir ļoti īss periods, kad mēs neuzspēsim, kas tie tādi par cilvēkiem ir, un parādīsies jauni kandidāti vai tie paši. Bet, ja atkal parādās kāds jauns, tad tas ir tāds zaķītis, ko izvelk no cilindra! Un pēkšņ – hop, un ievēl! Atšķirībā no iepriekšējiem, mēs jau esam izrunājuši pietiekami ilgu laiku par šiem trim kandidātiem,” tādas pārdomas TV24 raidījumā pauda Meļņiks.

Trešdien, 31.maijā, sasaukta Saeimas sēde Valsts prezidenta vēlēšanām, informēja Saeimas Preses dienestā.

Kā ziņots, Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimā pārstāvētās partijas ir pieteikušas trīs kandidātus.

Valdošajā koalīcijā ietilpstošais “Apvienotais saraksts” augstajam amatam virza savu dibinātāju, uzņēmēju Uldi Pīlēnu, premjera partija “Jaunā vienotība” prezidenta krēslam piedāvā ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (JV) kandidatūru, bet opozīcijā esošā frakcija “Progresīvie” prezidenta postenim virza publiskās pārvaldības eksperti Elīnu Pinto.

