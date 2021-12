Foto: Shutterstock

Kā nostiprināt Ziemassvētku egli, lai tā stāvētu stabili un droši? Ieteikt







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Ikvienam no mums ir savs priekšstats par svētku eglīti – kādam tas ir pusmetru garš kociņš, ko novieto uz galda, citam tā ir egle līdz pat griestiem. Tāpēc arī eglītes stiprinājumu risinājumi ir dažādi. Turklāt neviens nevēlas, lai svētki pārvērstos kuriozā vai pat bīstamā pasākumā, kad eglīte pēkšņi gāžas ar visām tajā iedegtajām svecītēm.

Pēc kājas uz veikalu

Foto: Shutterstock



Vienkāršākais un ātrākais risinājums – doties uz lielveikalu saimniecības preču nodaļām un iegādāties jau gatavas eglīšu kājas. Visbiežāk tās ir izgatavotas no plastmasas vai plāna metāla un maksā no dažiem līdz pat dažiem desmitiem eiro. Skaisti zaļā krāsa un iespēja atsevišķos modeļos iepildīt ūdeni ir vilinošs piedāvājums, tomēr lielākajai daļai šo rūpniecisko izstrādājumu ir kāds būtisks trūkums – to atbalsta laukums ir pārāk mazs, lai tajos stiprinātu lielāku egli. Svētku kņadas laikā to viegli apgāzt gan pašiem, gan bērniem, nemaz nerunājot par peļu junkuru, kurš labprāt mēdz pārliecināties, vai eglītes rotājumi iztur viņa nebēdnīgās rotaļas.

Te nu jāizšķiras – iegādāties mazāku eglīti, kuras noturēšanai pietiks ar kājas stabilitāti, vai meklēt kādu citu risinājumu.

Pirmā doma, kas varētu ienākt prātā, – fiksēt pie grīdas pašu kāju. Tomēr tā nav laba doma, jo grīdas segums tiks neglābjami sabojāts.

Taču ir kāds cits – drošs un stabils – risinājums, ko pats izmantoju jau daudzus gadus.

Eglīte smilšu spainī

Foto: SHUTTERSTOCK

Eglīti ievietoju gana platā celtniecības spainī, kura tilpums ir 20 litru. Veikalā šāds spainis maksā aptuveni četrus eiro. Apakšējos zarus ar dārznieka šķērēm piegriež tā, lai tie atdurtos pret spaiņa malām, pat nedaudz ieliecoties nospriegotos – kā savdabīgs enkurs. Daļa zaru atbalstīsies pret spaiņa malām.

Spaini piepildu ar sausām un tīrām smiltīm. Vislabāk izmantot veikalā nopērkamas mūrēšanai domātās mazgātās smiltis. 25 kilogramu maiss maksā nepilnus trīs eiro.

Ar to pietiks, lai spaini piepildītu gandrīz pilnu. Smiltis bagātīgi samitrinu ar ūdeni – tās sablīvējas un droši notur eglīti. Smiltis kopā ar ūdeni sver vairāk nekā 30 kg, savukārt platais spaiņa dibens ir lielisks atbalsts, un kociņu nespēs apgāzt pat kaķis.

Melno spaini atliek vien izdekorēt, piemēram, ar agrotīkla gabalu, imitējot sniega kupenu. Ja mājās šāda materiāla nav, tas veikalā nopērkams par dažiem eiro. Pērkot jaunu spaini, smiltis un agrotīklu, iztērēsiet nepilnus desmit eiro. Tas ir mazāk nekā grezna, bet nestabila egles kāja. Turklāt spainis pēc tam noderēs saimniecībā, un pēc gada to varēs izmantot atkal. Smiltis pēc svētkiem var lietot celiņu kaisīšanai.

Laiku pa laikam jāatceras smiltis bagātīgi samitrināt ar ūdeni. Tādējādi eglītes pamats nezaudēs svaru un pati eglīte saglabāsies ilgāk.

Tradicionālā koka kāja

Veikalos nopērkamas arī no koka izgatavotas eglītes kājas krusta formā. Konstrukcija ir gana stabila, taču egles stumbrs ne vienmēr atbilst ražotāja piedāvātajam standartam. Tad atliek vai nu aptēst eglītes stumbru, ja tas ir par resnu, vai arī meklēt ķīļus. Protams, konstrukciju var izgatavot pats, to piemērojot konkrētās eglītes stumbra diametram.

Uzziņai:

Foto: Shutterstock



• Eglīti var iegādāties eglīšu tirdzniecības vietās vai arī pēc svētku rotas doties uz mežu. VAS Latvijas valsts meži (LVM) informē, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam atļauts savām vajadzībām uzņēmuma apsaimniekotajā mežā nocirst vienu eglīti. Visā Latvijas teritorijā šie meži apzīmēti ar plāksnīti – LVM īpašuma zīmi, kur uz dzeltena fona attēlots LVM logotips. Pārliecināties par atrašanos valsts mežu teritorijā arī var, izmantojot mobilo aplikāciju LVM GEO, kur valsts mežs iezīmēts ar zaļāku līniju, vai arī apmeklējot mājaslapu: mammadabakarte.lv.

• Jāatceras, ka drīkst cirst tādu eglīti, kas aug ceļa vai grāvja malā, uz stigām, zem elektrolīnijām vai pieaugušā mežā zem lieliem kokiem. Augstumā tā nedrīkst pārsniegt 3 metrus, turpretī celma caurmēram jābūt līdz 12 centimetriem. Nevajadzīgos apakšējos zarus eglei var nozāģēt vai nocirst un atstāt turpat mežā.

Eglīti nedrīkst cirst jaunaudzēs – vienalga, vai tās ir priežu, egļu vai melnalkšņu jaunaudzes –, jaunā jauktu koku mežā, publiskajos dabas parkos un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas atzīmētas ar ozollapas attēlu uz zaļa fona. Eglīti nedrīkst cirst citu īpašnieku mežos bez atļaujas.

Padoms!

Foto: SHUTTERSTOCK

Pirms likšanas ūdenī vai smiltīs egles stumbra apakšējā daļa būtu jāatbrīvo no mizas un mazliet tajā jāiezāģē, lai koks labāk uzsūktu mitrumu. Ūdenim var pievienot glicerīnu, aspirīna tableti un pāris karošu cukura, kas baros koku.