FOTO. No kādiem materiāliem un kā izgatavot kāpnītes pie loga, lai kaķis no ielas tiktu mājās?







Kaķi - tik līdzīgi un tik dažādi!

“Laukos diezgan daudzi savus murrātājus mājokļos laiž iekšā un ārā pa logu. Redzēti pie loga pieslieti dēļi ar līstītēm. Varbūt ir vēl kādi labi risinājumi gaumīgām runča trepītēm?” – jautā lasītājs.



Laipiņas un kāpelēšanas koki

Dēlis ar līstītēm pakāpienu vietā patiesi ir viens no praktiskākajiem un ātrāk ierīkojamiem risinājumiem. Šāda kaķa taciņa ir arī manā mājā, un to labprāt izmanto kaķenīte Poga. Turklāt laipiņa nebeidzas zālē vai puķu dobē, bet ar vēl vienu horizontālu laipiņu, lai kaķenītei, ja viņa to nevēlas, nav jākāpj rasas pilnā zālē vai sniega kupenā ziemā. Kā jau īsta dāma viņa var laiskoties uz laipiņas turpat puķēs un baudīt saules peldes. Arī pie palodzes ierīkota platāka vieta, lai kaķenītei nav jābalansē uz šauras palodzes. Horizontālās laipiņas arī ir lieliska vieta, kur asināt nagus.

Kaķi, kuriem nav ierobežota kustību brīvība un veselības problēmas, ir ļoti veikli akrobāti, tāpēc klasisko laipiņu var aizstāt, piemēram, ar vairākām pamīšus izvietotām laipiņām. Līdz palodzei kaķis nokļūs, lecot no laipiņas uz laipiņu. Tāpat par savdabīgām kāpnēm var kalpot citu formu vertikālas un horizontālas konstrukcijas.

Izvēloties materiālu kaķa laipiņai, galvenais nelietot tādu, kas mitrumā kļūst slīdīgs un kurā kaķis vajadzības gadījumā nevar ieķerties ar nagiem.

Pie loga var uzstādīt arī veikalos nopērkamos tieši kaķiem domātos kāpelēšanas kokus. Tomēr jārēķinās, ka materiāls, no kā tie izgatavoti, visbiežāk nav paredzēts ekspluatācijai āra apstākļos.

Slēpņa namiņš paša spēkiem

Praktiskāk būtu veikalā noskatīt ideju un kāpelēšanas koku ar platformām un slēpņiem izgatavot paša spēkiem no impregnētiem zāģmateriāliem un mitrumizturīga saplākšņa. Plauktu loksnēs izzāģē caurumus vertikālajām brusiņām un konstrukciju sastiprina ar metāla leņķīšiem. Ja konstrukcijā paredzēts slēpņa namiņš, ko visdrošāk novietot pēc iespējas augstāk no zemes, no iekšpuses to stiprina ar mazākiem metāla leņķīšiem. Vienā no sānu sienām izzāģē apaļu caurumu ieejai namiņā. Turklāt namiņam nepieciešams ūdensdrošs jumta segums.

Gan caurumus brusiņām, gan ieejas atvērumam viegli izzāģēt ar elektrisko figūrzāģi, vispirms izurbjot attiecīga diametra urbumu asmenim. Vertikālās brusiņas aptin ar dabīgo šķiedru auklu, veidojot vietu nagu asināšanai. Turklāt aukla paslēps metāla kon­strukcijas elementus. Vislabāk auklu nostiprināt ar metāla skavām.

Kad konstrukcija gatava, to vēlams piestiprināt ne tikai pie ēkas sienas un palodzes, bet arī zemē, lai kaķis nespētu to apgāzt, pat ja ļoti steidzas mājup vai glābjas no kāda vajātāja. Stiprinājumi jāizvēlas, ņemot vērā jūsu mīluļa svaru. Ja kaķēns vēl mazs, atcerieties, ka jau pavisam drīz viņš izaugs par lielu, skaistu un veiklu kaķi ar savām vajadzībām un atbilstīgu svaru.

Zināšanai

Nagus kaķis asina nevis tādēļ, lai par katru cenu iznīcinātu kādu priekšmetu, bet lai atbrīvotos no nolietotā naga slāņa un atsegtu jauno nagu. Tāpat tiek trenēti nagu ievilkšanas un izvilkšanas muskuļi, kā arī iezīmēta teritorija ar dziedzeru sekrētu, kas atrodas ķepās. Tās visas ir būtiskas dzīvnieka vajadzības, nevis niķi, tāpēc vislabāk laikus parūpēties par vietu, kur mājas mīlulis to var darīt bez saimnieku pārmetumiem.