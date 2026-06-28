Kaktiņš netic Latvijas pensiju sistēmai: Ja beigās ko saņemšu, varēšu nopirkt vienu kafiju, tā nav baigi vērtīga lieta 0
TV24 raidījumā “Latvijas labums” SKDS vadītājam Arnim Kaktiņam tika vaicāts, vai viņš personīgi tic Latvijas pensiju sistēmai. Sociologa atbilde bija lakoniska. “Es neticu,” sacīja Kaktiņš.
Viņš skaidroja, ka nešaubās par to, ka pensiju kaut kādu vecumā jau saņems gan – ar to nav šaubu, tomēr daudz lielākas bažas rada šīs naudas reālā vērtība nākotnē.
“Skaidrs, ka es kaut ko saņemšu. Bet cik tas būs, kas tas būs un kā tas būs!? Mēs zinām, kāda ir inflācija. Ja beigās ko saņemšu, varēšu nopirkt vienu kafiju, tad tā nav baigi vērtīga lieta – es tikai ceru, ka nebūs tik ļauni,” norādīja Kaktiņš.
Raidījumā tika apspriesta arī ideja ļaut iedzīvotājiem pirms pensionēšanās izņemt pensiju 2. līmeņa uzkrājumus. Kā liecina SKDS maijā veiktā aptauja, sabiedrības attieksme pret šo ieceri pēdējos mēnešos ir mainījusies.
Pētījuma dati rāda, ka aptuveni 36% iedzīvotāju būtu gatavi izmantot iespēju izņemt uzkrāto naudu, savukārt 38% to nedarītu. Pēc Kaktiņa domām, izmaiņas skaidrojamas ar plašajām publiskajām debatēm par šī soļa iespējamām sekām.
“Izskatās, ka cilvēki ir sapratuši – tur ir argumenti un iemesli, kāpēc tā nebūtu laba doma raut ārā to naudu un, pasarg’ Dievs, iztērēt kaut kādiem čupačupsiem,” secināja SKDS vadītājs.
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