Pētnieki ziņo, ka rekordlielie ugunsgrēki Kvebekā, Kanādā šovasar bija divreiz biežāki, un tie izcēlās intensīvāk cilvēku izraisītas globālās sasilšanas dēļ. 2023. gada Kanādas savvaļas ugunsgrēki apņēmuši gandrīz divreiz lielāku platību nekā iepriekšējais rekords, raksta DeutshceWelle.

Kad Ņujorka jūnija sākumā smaka no dūmiem, kas nāca no ļoti attāliem Kanādas austrumu ugunsgrēkiem, tas bija tikai milzīgo problēmu sākums.

Līdz augustam ugunsgrēki bija izplatījušies visā Kanādas rietumu piekrastē un tagad ir izdeguši gandrīz divreiz mežu nekā bija iepriekšējais rekords, kas tika uzstādīts 1989. gadā.

mudināja WWA (klimata pārmaiņu izpētes iniciatīva “World Weather Attribution”) noskaidrot, vai un kā klimata pārmaiņas pastiprināja masīvos 2023. gada Kanādas savvaļas ugunsgrēkus.

State of emergency declared in West Kelowna, as raging wildfires out of control spreads in Kelowna, British Columbia, Canada.

Tas ir jaunākais no vairāk nekā 50 pētnieku pētījumiem, kuru mērķis ir noteikt, cik lielā mērā cilvēku izraisītas klimata pārmaiņas ietekmē ārkārtējus laikapstākļus.

Koncentrējoties uz Kvebekas provinci, ziņojumā secināts, ka klimata pārmaiņas, ko galvenokārt izraisa fosilā kurināmā dedzināšana, palīdzēja radīt sausus, “ugunsbīstamus” laikapstākļus par aptuveni 20-50% intensīvākiem nekā vidēji.

Saskaņā ar pētījumu, kopš 1880. gadu beigām pasaule jau ir sasilusi par aptuveni 1,2 grādiem pēc Celsija (2,2 grādi pēc Fārenheita), globālā sasilšana ir dubultojusi iespēju, ka šogad Kanādā piedzīvos ārkārtējs ugunsgrēks. “Ir svarīgi, lai mēs varētu novērtēt klimata pārmaiņu ietekmi,” DW sacīja Jans Bulanžs, Kanādas dabas resursu pētnieks.

I am on holiday @ my usual BC, Canada resort. There is a wild fire close by. In all the 25+ years I have travelled… I have never seen so many eco terrorism fires world wide… pic.twitter.com/NjVSlRwD31

Ir “šokējoši”, ka ugunsgrēki, kas jūnijā sākās valsts austrumos, augusta beigās joprojām dega Kanādas rietumos un tālu ziemeļos.

“Vārds “bezprecedenta” neattaisno šī gada meža ugunsgrēku smagumu Kanādā,” sacīja Bulanžs. “No zinātniskā viedokļa iepriekšējā sadedzinātās platības rekorda dubultošana ir šokējoša.”

Faktori, tostarp lietus un sniegputenis, temperatūra, vēja ātrums un relatīvais mitrums, norāda uz ugunsgrēka laika indeksu (FWI), ko WWA pētnieki izmanto, lai izmērītu ugunsgrēku risku. Pētnieki aprēķināja FWI vērtību līdz 1940. gadam, un 2023. gads uzstādīja jaunu rekordu.

Ļoti augstais FWI šogad nozīmē, ka meži un veģetācija ir sausāki un uzliesmojošāki, lieliski apstākļi savvaļas ugunsgrēkiem, ko daļēji izraisīja zibens spērieni jūnija sākumā, teikts ziņojumā.

It is true that USA Canada & the western countries killed 10s of thousands of Muslims in Iraq & Syria, destroyed their cities, but Allah the exalted punishes them with natural disasters like this Wild Fire in Canada: May be they repent & stop killing us. #BCfire Elon Threads pic.twitter.com/272UwvBpPd

Kanādas boreālie meži satur aptuveni 11% no sauszemes vai virszemes oglekļa, padarot tos par lielāko šāda veida oglekļa piesaistītāju. Taču augusta sākumā savvaļas ugunsgrēku izraisītās oglekļa emisijas bija divas reizes lielākas nekā iepriekšējais rekords, liecina Eiropas Copernicus Atmosfēras uzraudzības dienesta (CAMS) dati.

Pētnieki ir norādījuši, ka pēdējās desmitgadēs Kanādas mežu ugunsgrēki ir biežāki un intensīvāki, un

Tikmēr ir paredzēts, ka 2023. gada emisijas turpinās palielināties, jo ugunsgrēki rietumos un ziemeļos joprojām ir nekontrolējami. Eksperti saka, ka nespēja samazināt emisijas, kas izraisa globālo sasilšanu saskaņā ar starptautiski saskaņotiem klimata mērķiem, palielinās šo ugunsgrēku intensitāti un plašumu.

NEW: Another massive wildfire outbreak has broken out in the Northwest Territories of Canada, burning hundreds of thousands of acres in just a few hours.

Look how they all light up at once, dang you climate change!! pic.twitter.com/oy2UA6PnJy

— AlphaFo𝕏 (@Alphafox78) August 14, 2023