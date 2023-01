Kāpēc no dziesmu konkursa “Supernova” pusfināla diskvalificēts mūziķis Saule?

"Supernova 2023" pusfinālisti

Latvijas Televīzijas (LTV) valde nolēmusi no dziesmu konkursa “Supernova” pusfināla diskvalificēt mūziķi Saule (īstajā vārdā Krišjānis Suntažs), aģentūru LETA informēja LTV.

Šāds lēmums pieņemts, jo mūziķa iesniegtais muzikālais darbs “Finally Happy”, pārkāpjot pieteikšanās nolikumā noteikto, ir ticis publiski atskaņots pirms 2022.gada 1.septembra.

Līdz ar LTV valdes lēmumu mūziķim liegta piedalīšanās “Supernovas” pusfināla tiešraidē. Par iekļūšanu konkursa finālā sacentīsies 14 mūziķi. Diskvalificētā mūziķa vietā netiks izraudzīts cits dalībnieks, jo jau ir sākta gatavošanās konkursa pusfinālam.

LTV pārstāvji norāda, ka, iesniedzot dziesmu konkursam, mūziķis Saule, tāpat kā pārējie pieteicēji, apstiprināja, ka ir informēts un piekrīt pieteikšanās nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, taču LTV projekta komanda, kas izvērtēja muzikālo darbu atbilstību, tikai pēc pusfinālistu izziņošanas uzzinājusi, ka dziesma “Finally Happy” jau publiski atskaņota 2021.gada 19.decembrī.

LETA jau vēstīja, ka dalībai dziesmu konkursa “Supernova” pusfinālā žūrija izvēlējās 15 dalībniekus, kuri 4.februārī tiešraidē sacentīsies par iekļūšanu finālā.

Gan pusfinālā, gan finālā vienlīdz nozīmīga būs skatītāju un žūrijas loma – labākie tiks noteikti skatītāju zvanu un īsziņu balsojuma un žūrijas balsojuma kopvērtējumā.

Konkursa “Supernova” 2023.gada pusfinālā iekļuvusi grupa “24. Avēnija” ar dziesmu “You Said”, Adriana Miglāne ar dziesmu “Like I Wanna”, Alise Haijima ar dziesmu “Tricky”, Artūrs Hatti ar dziesmu “Love Vibes”, dziedātāja “AVÉI” ar dziesmu “Let Me Go”, grupa “Inspo” ar dziesmu “Sway”, Justs ar dziesmu “Stranger”, Katrine Millere ar dziesmu “Beaten Down”, Luīze ar dziesmu “You To Hold Me”, Markus Riva ar dziesmu “Forever”, Patrisha ar dziesmu “Hush”, dziedātājs Raum ar dziesmu “Fake Love”, grupa “Sudden Lights” ar dziesmu “Aijā” un Toms Kalderauskis ar dziesmu “When It All Falls”.

Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu konkursa “Supernova” pusfinālā noteica LTV izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi. Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LTV žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa maijā.

“Supernovas” pusfināls notiks 4.februārī plkst.21.10.

Eirovīzijas finālā 2022.gada 14.maijā uzvarēja Ukrainas pārstāvji "Kalush Orchestra" ar dziesmu "Стефанія", tomēr Eiropas Raidsabiedrību savienība (EBU) nolēma 2023.gada konkursa rīkošanu Ukrainas vārdā uzticēt Lielbritānijai.





























































































