“Kāpēc uz Brīvības ielas plīvo Igaunijas karogi?” – rīdziniece izbrīnīta par kaimiņvalsts karogiem ielās Ieteikt







“Brīvdienās devos pastaigā līdz Brīvdabas muzejam un nevarēju nepamanīt ielas malā plīvojošos gan Latvijas, gan Igaunijas karogus. Steidzos ierakstīt internetā atslēgasvārdus, lai noskaidrotu, kam par godu izlikti Igaunijas karogi, taču neizdevās operatīvi noskaidrot atbildi. Varbūt LA.LV redakcijai ir zināma atbilde?”

Šādu jautājumu saņēmām no kādas portāla lasītājas. Devāmies pārliecināties un patiešām – Brīvības gatvē, iebraucot galvaspilsētā, pārmaiņus izvietoti Latvijas un Igaunijas karogi.

Jautājām Rīgas domei un operatīvi arī saņēmām atbildi: “Igaunijas karogi ir izlikti, jo 24.–26. aprīlī valsts vizītē Latvijā ieradīsies Igaunijas prezidents Alars Kariss ar dzīvesbiedri Sirji Karisu.”

Plašāka informācija publicēta arī ziņu aģentūrā LETA. Latvijā šodien valsts vizītē ieradīsies Igaunijas prezidents Alars Kariss ar dzīvesbiedri Sirji Karisu, aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītāja Justīne Deičmane.

Latvijas un Igaunijas prezidenti pārrunās drošības jautājumus reģionā, abu valstu ekonomisko sadarbību un citus aktuālus jautājumus.

Paredzēts, ka šodien notiks Levita un Karisa preses konference. Pēcāk Igaunijas prezidents Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tiksies ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV).

Plānota arī Karisa tikšanās ar Rīgas domes priekšsēdētāju Mārtiņu Staķi (PP). Tajā pašā dienā Latvijas un Igaunijas prezidenti apmeklēs “Rail Baltica” būvlaukumu.

Savukārt 25.aprīlī Latvijas un Igaunijas prezidenti piedalīsies Igaunijas biznesa foruma “From Connectivity to Entrepreneurial Creativity” atklāšanas diskusijā. Vēlāk Kariss apmeklēs Ādažu militāro bāzi un tiksies ar igauņu karavīriem.

Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) tiksies ar Igaunijas prezidentu 26.aprīlī. Plānots, ka Kariss uzrunās Saeimas deputātus.

Tajā pašā dienā Latvijas un Igaunijas prezidenti apmeklēs Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un Rubenes Evaņģēliski luterisko baznīcu, kur piedalīsies arī Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks (“Valmierai un Vidzemei”) ar dzīvesbiedri.

Tāpat Latvijas un Igaunijas prezidenti noliks ziedus pie piemiņas plāksnes Vīlandes Skolnieku rotas kareivim Viktoram Andersonam, kurš 1919.gada maijā krita kaujā ar Sarkano armiju par Valmieras atbrīvošanu.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, Kariss Igaunijas prezidenta amata pienākumus sāka pildīt 2021.gada oktobrī.

Kādreizējais Igaunijas Nacionālā muzeja direktors Kariss valsts prezidenta amatā tika ievēlēts 2021.gada 31.augustā Rīgikogu balsojumā.

Kariss absolvējis Igaunijas Dabaszinātņu universitāti, pēc specialitātes ir biologs. No 2003. līdz 2007.gadam bijis Dabaszinātņu universitātes rektors, no 2007. līdz 2012.gadam – Tartu Universitātes rektors, no 2013. līdz 2018.gadam – Igaunijas valsts kontrolieris, bet kopš 2018.gada bija Igaunijas Nacionālā muzeja direktors.