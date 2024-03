Foto – Shutterstock.com

Kāpēc vīri aiziet no sievām un kāpēc atgriežas Ieteikt







Kas ir vajadzīgs sievietei, lai viņa būtu laimīga? Lai viņai būtu mīļotais vīrietis, kas atbild par viņas jūtām. Un vēl – ģimene, bērni, dvēselisks komforts un pārliecība par nākotni.

Visas mēs jaunībā sapņojam par vīrieti bez trūkumiem, bet precamies ar galēju pretstatu. Reālā dzīve ir tāla no jūsu sapņiem un bieži vien gatavo mums pārsteigumus…

Krāpšanas iemesli

Krāpšanu parasti izraisa kāda no neapmierinātām vajadzībām.

Seksuālā neapmierinātība

Par iemeslu ir cits laulātā temperaments. Tas izraisa strīdus arī ikdienas laulāto attiecībās, rodas abu pušu aizkaitinātība. Tādās ģimenēs vīri bieži vien iesāk lietot alkoholu, zaudē interesei ģimenes ikdienai, sāk meklēt simpātiskāku mīļāko un pat var iesniegt uz laulības šķiršanu.

Seksa sportisti

Viņu nav daudz, bet viņi ir un gadās nelaimīgām sievietēm. Viņiem ir nepieciešamas regulāras „uzvaras” pār pretējā dzimuma pārstāvēm. Viņus nedrīkst nosodīt, jo viņu rīcības iemesls ir viņu daba. Tādu cilvēku dzīve noris bāros un diskotēkās, kur var atrast partneri uz nakti. Raksturīgā šādu cilvēku iezīme ir bieža partneru maiņa.

Romantika

Pastāv vīriešu grupa, kas tiecas izjust papildus baudu. Pavadīt vakaru ar draugiem, draudzenēm, izklaidēties, un ja veiksies, tad iegūt kaut ko jaunu. Paskatīties tuvumā uz slaidām kājiņām, jaunām zeķu biksēm, noķert noslēpumainās ādas un matu smaržas, paklausīties jutelīgās sarunas – lūk kas vilina šādus vīriešus.

Apstākļu sakritība

Atsevišķi vīrieši krāpj sievas apstākļu sakritības dēļ. Tāpat, kā sievietes. Tas pats slavenais komandējums vai triju dienu atpūta Sočos. Stāstīt par to, ka esi krāpusi vīru, neiesaku. Kāpēc viņam paziņot par to, kam nav bijis seku? Ja jūs mīlat vīru, tad nav vērts par to runāt, lai viņam nesagādātu sāpes. Nedrīkst slēpt tikai to, ko nevarēs noslēpt, un tas, kas galu rezultātā varēs kaitēt ģimenei. Jūsu gaidāmais bērns no cita, jūs vairs nemīlat vīru, bet baidāties viņam par to atzīties u.t.t. Bet atzīšanās par vienu gadījumu var radīt nepatīkamas sekas: skandālu, greizsirdību, laulības šķiršanu vai ko sliktāku. Vai tas jums vajadzīgs?

Kopējais nogurums no laulībām

Laulība tika būvēta, pamatojoties uz stereotipiskām attiecībām, rodas nogurums un gribas spert sānsoļus. Laulātie neizjūt dzīves prieku. Pelēkā ikdiena nomāc. Shēma „māja- darbs – māja” netiek sarauta, un tas pakāpeniski tiek pārnests uz seksuālām attiecībām. Sekss pārvēršas par vienaldzīgu nodarbi un arī notiek pēc shēmas: īsa prelūdija – orgasms – miegs. Bet ja dzīves apstākļus, darba vietu, profesiju dažreiz jums nav pa spēkam izmainīt, tad izmainīt seksuālās dzīves apstākļus jūs varat bez īpašām pūlēm.

Fanošana

Gadās, ka ārlaulības sakaros stājas jūtot cieņu, jūsmojot, pat fanojot. Piemēram, jaunas meitenes, kas fano par estrādes māksliniekiem.

Dienesta romāni

Attiecību shēmas var būt dažādas. Dažām no tām ir acīmredzams piespiedu raksturs.

Meklējot mūžīgo ideālu

Vīrietis ārpus ģimenes meklē to, ko nesaņem mājās. Sieviete arī savā mīļākajā meklē ideālu, kas neizpaužas vīrieša orgāna garumā un resnumā, bet tūkstoš sīkumos, kas citiem dažreiz ir nesaprotami. „Nekas viņā nav!”, „Ko viņš tajā ir atradis?” Šādus vārdus nākas bieži dzirdēt.

Draudzīgu attiecību sekss

Bieži vien tas gadās attiecību gaitā. Pretējā dzimuma draugi, bieži savā starpā kontaktējoties, sāk pārkāpt robežas, kas sākotnēji ir noteiktas starp svešiem cilvēkiem. Attiecību attīstības shēma izskatās šādi. Draudzējas laulāto pāri. Bieži kontaktējas. Pēc kāda laika kāds no viņiem sāk saprast, ka mīl vai vienkārši grib citu. Dažreiz nekas arī nenotiek, dažreiz notiek pēc kāda ilgstoša laika. Un viņu dzīve piepildās ar jauniem noslēpumainiem priekiem.

Laulības pārkāpums kā atriebība

Sievietes bieži uz laulības pārkāpšanu pamudina atriebība par vīra krāpšanu vai viņa slikto attieksmi. No vīra laulības pārkāpuma brīža sievietei rodas morālas tiesības atbildēt ar to pašu. Un vēl sievieti virza sāpes , no kurām viņa cer atbrīvoties ar atriebības palīdzību. Bet, kā likums, šī atriebība sievieti noved vēl lielākā strupceļā.

Laulāto emocionāla atsvešinātība

Bieži laulības pārkāpšana rodas tad, kad attiecības ģimenē atgādina „Ledus pili”. Šajā mūžīgā ledus karalistē nekad nestrīdas, no sakarsušām jūtām nekūst sienas. Tiek ievērotas pieklājības normas. Skumīgo pili neapmeklē viesi. Sekss notiek tikai pēc plāna un stingri noteiktajā tam laikā. Emocionāla sieva klusējot neieredzēs savu atturīgo , neiedragājamo vīru.

Naudas peļņa

Ir ne mazums sieviešu ( bet pēdējā laikā – ne mazums vīriešu), kuriem ārpus laulības sekss ir līdzeklis nopelnīt naudu. Naudas dēļ nodarbojas ar seksu precētas profesionālas prostitūtas. Ir sievas, kas ar to tikai piepelnās, saņemot naudu vai dārgas dāvanas. Ģimene nezina par papildus nodarbošanos. Starp šīm sievietēm ir ļoti izglītotas, ar zinātniskiem grādiem. Ārēji, tās ir pievilcīgas, koptas un ar labu figūru esošas sievietes.

Mīlestība

Laulības pārkāpums, ko izraisīja mīlestība, iespējams, var būt attaisnots. Ja runa iet tieši par mīlestību, bet ne par iemīlēšanos. Sekss šajā gadījumā ir kā pati par sevi saprotama detaļa sarežģītajā cilvēku attiecību mehānismā, ko uzbūvējusi mīlestība.

Kas tik nenotiek!

Reāls gadījums:

Viens vīrietis, aizejot dzīvot no sievas pie mīļākās pateica: „Tu skaties, bez manis nestaigā ar citiem … es, visdrīzāk, atgriezīšos.” Būt laimīgai sievietei ir ļoti grūti, bet tas ir nepieciešams, jo tieši pie tādām atgriežas, viņas mīl, viņām dzied serenādes un dāvina mēnesi.

