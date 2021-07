Saseksas hercogiene, prinča Harija sieva Megana Mārkla

Karaliene Elizabete II ieteikusi Keitai Midltonei izlīgt ar Meganu Mārklu Ieteikt







Prinča Viljama sieva Keita Midltone esot izlīgusi ar Meganu Mārklu. Hercogienes kopš prinča Harija un Meganas jaunākā bērniņa nākšanas pasaulē regulāri kontaktējoties.

Keita esot uzsākusi sarakstīties ar Meganu privāti. Jaundzimusī Saseksas hercogu meitiņa esot sākotnēji bijis iemesls sarunas uzsākšanai. Pēc tam abu sarunas esot kļuvušas daudz biežākas un tēmas – dažādas.













































Keita Midltone apmeklē Vimbldonas tenisa čempionātu

Keita Midltone šobrīd atrodas pašizolācijā, jo bija kontaktējusies ar Covid-19 slimnieku, tāpēc hercogienei šobrīd ir vairāk laika privātām sarunām.



























































































Princis Viljams un viņa sieva Keita Midltone

“Sasalums starp Keitu un Meganu ir ievērojami mazinājies. Viņu attiecības ir kļuvušas daudz labākas. Hercogienes regulāri sarakstās kopš pasaulē nāca mazā Lilibeta. Keita pat nosūtīja dāvanu Meganai,” – izdevums “Daily Star” publicējis informācijas avota vārdus.

Midltone esot sekojusi karalienes Elizabetes II padomam – izlīgt ar Meganu. Prinča Viljama sieva esot redzējusi, ka karaliene pati arī turpina nevis konfliktu saasināt, bet cenšas demonstrēt siltas emocijas pret Saseksas hercogiem, neraugoties uz skandāliem, kas izskanējuši no viņu puses.

























95 gadus vecā karaliene Elizabete II apmeklējusi zirgu jāšanas sacensības

Saseksas hercogi arī esot izteikuši vēlmi uzlabot attiecības ar karalisko ģimeni, tomēr no izteiktajiem pārmetumiem neatsakoties. Gan princis Harijs, gan Megana Mārkla paliek pie sava – savulaik monarhu ģimene esot ignorējusi abu psiholoģiskās problēmas un izvairījušies no sarunām par to. Daudzas tēmas bijušas “tabu”.

Jau ziņots, ka nesen princis Viljams satika brāli, princi Hariju Londonā – kad Kensingtonas pils dārzā tika atklāts piemineklis par godu abu mammai, princesei Diānai. Tomēr brāļi izvairījās no nopietnām sarunām un kā vēlāk atklāja princis Viljams – viņš neuzskata, ka ir vērts risināt konfliktus bez Meganas Mārklas klātbūtnes, jo viņai ir ļoti liela “ietekme” uz viņa brāli, princi Hariju.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.