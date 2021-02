Londona. Foto: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/LETA

Karantīnas viesnīcas par 2000 eiro. Tiem, kuri nepakļausies – bargi sodi, pat 10 gadi cietumā







Ilze Kalve, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

No 15. februāra Anglijā stāsies spēkā strikta karantīna iebraucējiem no 33 valstīm, piespiedu kārtā paš­izolējoties īpaši tam paredzētās un apsargātās viesnīcās par 1750 sterliņu mārciņām (2000 eiro) vienam cilvēkam. Nepakļaušanās gadījumā paredzēti bargi sodi, pat 10 gadu cietums. Līdzīga sistēma tiks ieviesta arī Skotijā, Velsā un Ziemeļīrijā.

“Sarkanajā sarakstā” ir 33 valstis, tādas kā Brazīlija, Ekvadora, Panama, Venecuēla, Ekvadora, vienīgā Eiropas Savienības valsts ir Portugāle. Britu parlamenta opozīcijas līderis sers Keirs Stārmers prasa ierobežojumus attiecināt uz ieceļotājiem no visām valstīm, un pieredze rāda, ka premjers Boriss Džonsons spiedienam pakļaujas visai viegli.

Līdzīga sistēma pandēmijas sākumā tika ieviesta Jaunzēlandē, Taivānā un Austrālijā, un tiek uzskatīts, ka drakoniskie noteikumi palīdzējuši samazināt Covid-19 izplatību.

Atbraucējiem viesnīcā nāksies uzturēties 10 dienas, par uzturēšanos sākotnēji samaksās valsts, pēc tam ceļotājam tiks piesūtīts rēķins. 1750 mārciņās (2000 eiro) iekļauts transports, ēdiens un viesnīcas numuriņš, kā arī Covid-19 testi.

Par katru papildu personu vecumā virs 12 gadiem jāmaksā 650 mārciņas (742 eiro), par bērniem 5–12 gadu vecumā 325 mārciņas (371 eiro), bet pavisam maziem bērniem vecumā līdz 5 gadiem – par brīvu. Iziet no istabas drīkstēs, lai smēķētu vai paelpotu svaigu gaisu, taču tikai apsardzes pavadībā.

Apsardze ceļotājus sagaidīs, izkāpjot no lidmašīnām, un speciālā transportā nogādās viesnīcā. Ēdiens trīs reizes dienā tiks atstāts pie viesnīcas istabiņas durvīm, taču varēs dabūt papildu kafiju un tēju, svaigus augļus un ūdeni. Apsardze, kas atradīsies katrā stāvā, uzmanīs, lai viesi neatstātu savas istabiņas.

Veselības ministrs Mats Hankoks paziņojis, ka šim mērķim 16 viesnīcās sagatavotas 4600 istabiņas, taču netiek atklāts, kur tās atrodas. Mediji izpētījuši, ka vismaz viena no viesnīcām atrodas pie Hītrovas lidostas blakus četrzvaigžņu viesnīcai, kur par nodokļu maksātāju naudu izmitinātie nelegālie imigranti dzīvo daudz komfortablākos apstākļos. Neatbildēts palicis jautājums, vai piespiedu karantīna attieksies arī uz tiem, kuri Anglijā ierodas gumijas laivās.

Mukt no viesnīcas nav vēlams, jo paredzēts bargs sods – no 5000 (5709 eiro) līdz pat 10 000 mārciņām (11 418 eiro). Par mānīšanos, dodoties uz blakus valsti, kas nav “sarkanajā sarakstā”, un tad ieceļojot Anglijā kā no drošas valsts, paredzēts speciāls sods – līdz pat 10 gadiem cietumā. Līdzīgs sods paredzēts par pielādēta šaujamieroča nēsāšanu vai izvarošanu.

1000 mārciņu (1141 eiro) sods paredzēts par izvairīšanos no obligātā Covid-19 testa, kas paredzēts otrajā dienā pēc ierašanās valstī. Sods 2000 (2282 eiro) apmērā paredzēts par izvairīšanos no otrā obligātā testa astotajā dienā.

Aprēķināts, ka dienā no “sarkanā saraksta” valstīm ierodas apmēram 1000 cilvēku, kas nozīmē, ka četru dienu laikā karantīnas viesnīcu istabiņas būs aizņemtas.