Biezpiena “pončiki” pūdercukurā ir vienkārša un garšīga recepte, kā pagatavot mazliet nostalģisku kārumu, kas lieliski garšo pie tējas vai kafijas.

Biezpiena pončiki pēc garšas atgādina rauga mīklas darinājumus, tomēr raugs to tapšanā nav izmantots.

Ņem vērā!

— No paciņas biezpiena var pagatavot 30-35 pončikus.

— Pončikus cep uz vidējas uguns 3-4 minūtes no katras puses, citādi vidus var palikt neizcepies.

— Pūdercukuram var pievienot maltu kanēli — izdosies vēl aromātiskāk!