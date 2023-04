Kas jāņem vērā, izvēloties zāles trimmeri?

Foto: Husqvarna.lv / Husqvarna

Pavasarī zāles trimmeri ir lielisks palīgs gan dārzā, gan pagalmā, jo ar to varat piekļūt vietām, kur dārza traktors vai pļaujmašīna ir par lielu. Tomēr, lai trimmeris būtu piemērots tieši jūsu vēlmēm un vajadzībām, pirms tā iegādes uzmanība jāpievērš vairākiem būtiskiem parametriem. Kādiem? To uzzināsiet šajā rakstā!

Akumulatora, elektriskie un benzīna trimmeri – dažādas ierīces ar atšķirīgām priekšrocībām

Visus trimmerus var iedalīt pēc to darbības veida, un katrs no tiem piedāvā dažādus plusus. Šis ir viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā trimmera izvēlē.

Benzīna trimmeri – lieliska jauda jebkādos apstākļos

Benzīna trimmeru trumpis ir to jauda un veiktspēja. Tas palīdzēs tikt galā arī ar īpaši izaicinošiem darbiem, strādājot garas stundas vai, piemēram, pļaujot biezu zāli uz nelīdzenas virsmas. Tiesa, uzmanība jāpievērš cilindra darba tilpumam un izejas jaudai, lai pārliecinātos, vai konkrētais zāles trimmeris tiks galā ar tam uzticētajiem uzdevumiem. Ja par to neesat pārliecināts, vislabāk konsultēties ar profesionālu pārdevēju vai trimmera ražotāja pārstāvi.

Pateicoties iekšdedzes dzinējam, kas darbojas ar benzīnu, trimmeri varēsiet lietot jebkur, neraizējoties par piekļuvi elektrotīklam vai akumulatora izlādēšanos. Atliks vien papildināt degvielas tvertni, un darbi varēs atsākties! Pirms tam gan jāpārliecinās, kāda veida degviela trimmerim ir nepieciešama – atsevišķiem modeļiem jāpilda degvielas un eļļas maisījums noteiktā attiecībā, vai arī alkilāta degviela.

Runājot par benzīna trimmeru trūkumiem, jāpiebilst, ka šie zāles trimmeri ir sarežģītāka uzbūve, tāpēc tiem regulāri jāveic dažādas apkopes. Benzīna trimmeri ir smagāki par akumulatora un elektriskajiem modeļiem, un darbības laikā izceļas ar lielāku troksni un vibrācijām.

Elektriskie trimmeri – risinājums vienkāršākajiem piemājas darbiem

Runājot par elektriskajiem trimmeriem, galvenokārt tiek izcelts to nelielais svars, zemā cena un klusā darbība, taču tiem ir arī vairāki būtiski trūkumi. Visvairāk elektriskā trimmera darbību apgrūtina tā darbības veids, proti, trimmerim vienmēr jābūt pieslēgtam pie elektrotīkla. Tas nozīmē, ka ar šādu trimmeri būs iespējams darboties vien netālu no ēkas vai ģeneratora, turklāt izmantot, visticamāk, vajadzēs arī pagarinātāju. Arī no drošības viedokļa šie nav labākie trimmeri.

Akumulatoru trimmeri – zelta vidusceļš

Ja meklējat ierīci, kas apkopo labākās īpašības no benzīna un elektriskā trimmera, akumulatora trimmeris būs pareizā izvēle. Tāpat kā elektriskie modeļi, arī akumulatoru trimmeri izceļas ar nelielu svaru un klusu darbību teju bez vibrācijas. Tos ir ļoti vienkārši kopt un izmantot, taču tajā pašā laikā kvalitatīva akumulatora trimmera veiktspēja neatpaliek no ievērojami skaļākā un smagākā brāļa – benzīna trimmera.

Akumulatora darbības laiks gan ir ierobežots, tāpēc, ja vēlaties strādāt bez piespiedu pauzēm, iegādājieties divus akumulatorus – kamēr ar vienu strādājat, otru varat uzlādēt. Profesionālam darbam varat izvēlēties mugursomas tipa akumulatoru vai akumulatoru jostu, tikai pirms tam pārliecinieties, vai attiecīgais risinājums ir saderīgs ar konkrēto zāles trimmeri.

Būtisks aspekts – trimmera komplektācija un tam pieejamie aksesuāri

Pirms trimmera iegādes noteikti iepazīstieties ar tā komplektāciju. Īpaši svarīgi to ir izdarīt, ja grasāties pirkt akumulatoru zāles trimmeri – to iespējams iegādāties gan bez akumulatora un lādētāja, gan ar šiem piederumiem. Tāpat pievērsiet uzmanību akumulatora un lādētāja modelim – no tā atkarīgs, cik ilgi varēsiet strādāt ar vienu uzlādi, un cik ilgi akumulatoru vajadzēs uzlādēt.

Ja jūsu dārza un pagalma iekopšanai nepieciešams ne tikai zāles trimmeris, bet arī, piemēram, dzīvžogu šķēres, lapu pūtējs, augstgriezis grūtāk aizsniedzamu zaru zāģēšanai, vai kāds cits palīgs, noteikti apsveriet kombi jeb kombinētā trimmera iegādi! Tam ir noņemams kāts, kā rezultātā ierīcei varat pievienot dažādas palīgierīces. Turklāt šādu trimmeru uzglabāšana un transportēšana, pateicoties noņemamajam kātam, ir ļoti ērta.

Kam vēl jāpievērš uzmanība, izvēloties trimmeri?

Svarīgs faktors, kas ietekmē iespēju panākt lielisku rezultātu, ir trimmera pļaušanas platums. Lielāku platību kopšanai dodiet priekšroku platākam modelim, jo tādējādi darbi ritēs raitāk, savukārt neliels pļaušanas platums ļaus ērti piekļūt grūtāk aizsniedzamām, šaurām vietām. Svarīgi, lai trimmerim būtu ērti rokturi.

Ne mazāk būtiski, lai trimmerim ir pietiekami liela jauda un optimāls apgriezienu skaits, pretējā gadījumā tas nespēs tikt galā ar tam uzticētajiem uzdevumiem. Vienmēr ir laba doma iegādāties ierīci ar nelielu jaudas rezervi, taču, no otras puses, vienkāršiem darbiem piemājas pagalmā nav nepieciešams pats jaudīgākais trimmeris – tas ne vien būs dārgāks, bet arī smagāks.

Ja jūs interesē kvalitatīvi zāles trimmeri, kas ne vien izceļas ar lielisku veiktspēju un ergonomisku uzbūvi, bet arī kalpos gadiem ilgi, izvēlieties Husqvarna produkciju!