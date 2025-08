Foto: Ingrīda Neusa–Luca / Latvijas Mediji

Lapa kļūst gaiša un sažūst… Kāpēc gurķiem dzeltē lapas?







Ingrīda Neusa-Luca / Praktiskais Latvietis

Siltumnīcā un uz lauka gurķu lapām parādījušies dzeltenīgi plankumi, tad lapa kļūst gaiša un sažūst. Kas varētu būt par iemeslu? Jautā Ilona K.

Gurķi ir viens no īpaši strauji augošiem augiem. Tas gandrīz neizbēgami rada zemu izturību pret nelabvēlīgiem vides apstākļiem un arī slimībām.

Minētās pazīmes varētu liecināt par gurķu neīsto miltrasu (Pseudoperonospora cubensis), kas var attīstīties gan uz lauka, gan segtajās platībās. To uzskata par postošāko slimību Latvijas gurķu audzētājiem.

Pirmās pazīmes ir ieapaļi vai stūraini, dzeltenzaļi plankumi uz gurķu lapu virspuses. Lapu apakšpusē attīstās pelēki violeta apsarme. Slimība ātri izplatās, un plankumi pārņem visu lapas plātni. Bojātās lapas kļūst trauslas un viegli drūp. Augi var aiziet bojā vienā divās nedēļās.

Slimības izplatību pastiprina krasas diennakts temperatūras svārstības un augsts gaisa mitrums.

Tā bieži sastopama mitrās vasarās un rudens pusē.

Profilakse un ierobežošana

Daudzveidīgas augsekas ievērošana – vienā un tajā pašā vietā audzēt gurķus ieteicams ne agrāk kā pēc diviem trim gadiem. Nepiemēroti priekšaugi ir arī citi ķirbjveidīgie, piemēram, kabači, ķirbji un melones.

Augu atlieku un nezāļu aizvākšana – parādoties pirmajām slimības pazīmēm, inficētās lapas nogriež. Tās nedrīkst kompostēt.

Optimālu augšanas apstākļu nodrošināšana – stādot gurķus, jāpievērš uzmanība pietiekamam stādīšanas attālumam, lai pēc lietus vai laistīšanas gaiss varētu labi cirkulēt un augi ātri nožūtu. Labāk laistīt no apakšas – tieši uz zemes, nevis virs lapām un ideālā gadījumā no rīta, lai augi varētu dienas laikā nožūt. Siltumnīcā jāizvairās no kondensāta veidošanās.

Tolerantu hibrīdšķirņu izvēle, piemēram, ‘Brawo F1’, ‘Diamant F1’, ‘Amber F1’ un ‘Camilla F1’. Tomēr jāņem vērā, ka nav pilnīgi rezistentu šķirņu pret gurķu neīsto miltrasu.

Ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu – fungicīdu lietošana. Piemājas dārzu īpašniekiem bez augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības pieejams preparāts Revus250 SC. Pirms tā izmantošanas rūpīgi jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju.

Padoms!

Augus vēlams stiprināt ar dabiskiem līdzekļiem, piemēram, tīruma kosas novārījumu – 1 kg svaigas vai 150 g žāvētas tīruma kosas iemērc uz diennakti 10 litros vēsa ūdens. Pēc tam vāra uz lēnas uguns 30 minūtes, tad atdzesē, izkāš un atšķaida attiecībā 1:5 ar ūdeni. Augus apsmidzina rīta pusē vai dienā, kad nespīd saule.