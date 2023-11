Kas notiek ar mūsu acīm, sasniedzot 40 gadus? Ieteikt







Sasniedzot 40 gadus, mēs arvien vairāk saskaramies ar dabisku novecošanas procesu, kam zinātne un tehnoloģijas pievērš īpašu uzmanību. Mēs apmeklējam dažādas skaistumkopšanas procedūras, bet bieži aizmirstam par savu acu veselību. Pat ja jūtam pirmās redzes pasliktināšanās pazīmes, mēs atliekam vizīti pie optometrista, domājot, ka acu vitamīni un vingrinājumi ļaus atgūt skaidru redzi.

Grūti izlasīt sīko tekstu? Vai ir radusies vajadzība palielināt attēlu mobilajā telefonā, lai labāk to saskatītu? Lasot avīzi vai restorāna ēdienkarti, teksts ir jāatvelk rokas stiepiena attālumā, lai iegūtu labāku skatu? Presbiopija nav slimība, bet gan dabiskas vecuma posma redzes izmaiņas, ko nevajadzētu baidīties un ignorēt.

Cilvēka redzes orgāni pēc 40 gadiem piedzīvo dabiskas fizioloģiskas pārmaiņas, no kurām nevar izvairīties. Acu lēca kļūst mazāk elastīga, tāpēc ir grūtāk fokusēties uz tuvākiem objektiem.

Rūpes par acīm

Pēc pētījuma datiem redzes traucējumi ir viena no visbiežāk sastopamajām veselības problēmām Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir sasnieguši 40 gadu vecumu. To atzina pat 44% mūsu valsts iedzīvotāju, bet cilvēku grupā, kuri ir vecāki par 45 gadiem, šis rādītājs ir vēl augstāks, svārstoties no 53% līdz 56%.

Redze jāpārbauda regulāri. Bieži vien cilvēki uzskata, ka tikai oftalmologs to var izdarīt, un gaida garas rindas, tāpēc pārbaudi nereti atliek. Bet mazs cilvēku skaits zina, ka profilaktisku acu stāvokļa pārbaudi var veikt jebkurā optikas salonā, kur strādā kvalificēti optometrijas speciālisti. Tikai regulāras vizītes pie speciālistiem var palēnināt redzes pasliktināšanos.

Šodienas redzes izaicinājumi

Mēs strādājam, mācāmies, spēlējamies un sazināmies arvien vairāk, izmantojot mazos ekrānus. Digitālās ierīces veido mūsu dzīvesveidu un liek mums skatīties mobilajos telefonos daudz ilgāk un biežāk. Tieši tāpēc mūsu acis saskaras ar lieliem izaicinājumiem: tās pastāvīgi ir sasprindzinātas, kas izraisa nogurumu un sāpes. Pārmērīga digitālo ierīču lietošana maina arī stājas paradumus, provocē migrēnu, nomāc miega hormona, melatonīna, veidošanos, kas apgrūtina iemigšanu naktī.

Liela daļa cilvēku saskaras ar augstu jutību pret gaismu, it īpaši, dodoties ārā saulainā dienā vai ieejot telpā ar mākslīgu apgaismojumu. Pie tik krasām apkārtējā apgaismojuma izmaiņām var tikt traucēta dabiskā zīlītes kontrakcijas funkcija, kā rezultāta cilvēks pierod acis miegt. Acu samiegšana, attiecīgi, sekmē ātrāku acu nogurumu un neestētisko grumbu veidošanos.

Gaismas ietekme

Viedie ekrāni, mākslīgais LED apgaismojums un pat saule izstaro starus zili violetā spektrā, kuri var nodarīt vēl lielāku kaitējumu mūsu acīm nekā ultravioletie stari. Zilā gaisma iekļūst acī dziļāk nekā ultravioletie stari, sasniedzot tīkleni un to sabojājot. Tādējādi visi redzes speciālisti vienbalsīgi piekrīt, ka brilles ar aizsargājošu zilas gaismas filtru ir nepieciešamas arī tiem, kuri vēl nav saskarušies ar tālredzību.

Viedie briļļu risinājumi

Iepriekš, kad nebija nepieciešamības lasīt ar brillēm, tās bija jānoņem pastāvīgi, lai atrastu drošu vietu, kur tās novietot. Nereti tas bija iemesls, kāpēc brilles kalpoja krietni īsāku laiku. Meklējot ērtāku un uzticamāku risinājumu, Essilor lēcu inovatori izveidoja “Eyezen” viedās lēcas, kas ne tikai filtrē kaitīgo zilo gaismu, bet ir pārklātas ar citiem progresīviem apstrādes pārklājumiem, kas atvieglo briļļu kopšanu, kā arī ir papildu pielāgošanās funkcija, kas palīdz acij fokusēties tuvumā. Tādējādi acis nenogurst no fokusa attāluma maiņas visas dienas garumā.

