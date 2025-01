Foto. Scanpix/FP PHOTO / ANDREAS SOLARO

Ūdens – ikdienišķs elements, kas pavadījis cilvēci visos tās vēstures līkločos. Daudzi tic, ka ūdens naktī no 18. uz 19. janvāri visās ūdenstilpnēs (pat no krāna) kļūst svēts un ka tam piemīt neparasts spēks.

Vietnes “Facebook” lapā “NUMEROLOĢIJA ĒRTAI DZĪVEI” aprakstīta šīs dienas nozīme: “Visā pasaulē neviens mistiķis nav spējis izskaidrot šīs nakts no 18.-19.janvāra fenomenu, kāpēc absolūti visās ūdens tilpnēs tek dzīvais vai Svētais ūdens. Dziednieki uzskata, ka dabā noteiktā laikā visās ūdenskrātuvēs, ūdensvadā un jebkuros tilpumos ūdens pārmaiņus kļūst dzīvs un miris, Svētais vai nedzīvais. Šī īpašību mija, kā arī svētūdens rašanās nepieciešama visas dzīvās radības attīstībai.

Katru gadu, 19. janvārī, pareizticīgā baznīca svin Kunga Kristīšanas svētkus.

Šajā dienā cilvēki dodas uz tuvāko ūdenstilpi, cērt tajā āliņģi krusta formā un iesvēta ūdeni.

Tradīcijas aizsākumi meklējami kristietības vēsturē, kad šo rituālu Jordānas ūdeņos esot izpildījis Jēzus Kristus. Šajā lakā ņemtajam ūdenim piemīt svētūdens īpašības.

Ja svētūdens ir maz, tad to ielej lielākā traukā – apmēram vienu ēdamkaroti un pievieno parasto ūdeni (otrādi nekad!). Papildinātajiem krājumiem piemīt visas svētūdens īpašības… Svētūdeni ieteicams dzert no rīta tukšā dūšā un vakarā pirms gulētiešanas. Ja slimība nopietna, var dzert neatkarīgi no ēšanas režīma. Jānoskaita tēvreize un jālūdz veselība. Vienā reizē jāiedzer trīs malki svētūdens. Zināmi gadījumi, kad slimnieka mutē ielieti daži pilieni svētūdens atsauca viņu pie samaņas un mainīja slimības gaitu.

Ar baznīcā iegūto svētīto ūdeni vai nosauktajos datumos ņemto no ūdenskrātuvēm (arī no ūdensvada) var attīrīt dzīvojamās telpas. To izšļaksta stūros, uz priekšmetiem un mēbelēm, lai atbrīvotu no vecu, negatīvu struktūru uzslāņojumiem. Pēc tam nedaudz ūdens ielej stikla traukā un vaļēju atstāj telpā.

18.janvārī no pulksten 24.00 līdz 19.janvāra 3.00 no avotiem un krāna tek nedzīvais ūdens, kuru var dzert līdz vienam litram diennaktī akūtu iekaisuma slimību gadījumā, jaunveidojumu gadījumā (dažādi audzēji), ādas slimību gadījumā.

Dziedniece Silvija Pumpure izdevumam “Dzirkstelei” skaidro, ka to, vai ūdens avotā ir dzīvs vai nedzīvs, nosaka pēc avota tecēšanas virziena, nevis pēc noteiktām dienām kalendārā. Avotā smeltu ūdeni uzlādēt un padarīt dzīvu var arī dziednieks.

