Kas var palīdzēt Ukrainai gūt izšķirošus panākumus? Eksperts nosauc būtisku faktoru 45
Tuvākajos mēnešos – līdz vasaras beigām vai gada nogalei – būs iespējams daudz skaidrāk izvērtēt, cik lielā mērā Krievijai ir izdevies īstenot savus militāros mērķus, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja militārais apskatnieks Mārtiņš Vērdiņš.
Viņš skaidroja, ka Kremļa ambīcijas joprojām ietver mēģinājumus pilnībā kontrolēt atlikušo Donbasa teritoriju, taču, pēc viņa vērtējuma, šis mērķis, visticamāk, netiks sasniegts plānotajos termiņos.
Vērdiņš uzsvēra, ka Ukrainas uzvara netiek definēta tikai ar teritoriju kontroli, bet plašāk – kā spēja atjaunot un nodrošināt valsts drošību, tostarp 1991. gada robežu kontekstā.
Pēc viņa teiktā, šādas izšķirošas izmaiņas varētu būt iespējamas tikai tad, ja tiek atrasts un efektīvi izmantots pretinieka “smaguma centrs” – būtiskais faktors, kas nosaka Krievijas spēju turpināt karu.
Tomēr šobrīd precīzi noteikt šādu “smaguma centru” esot sarežģīti. Iespējams, nozīmīgu lomu varētu spēlēt Ukrainas militāri tehniskā sadarbība ar Rietumu partneriem, kas nākotnē varētu sniegt nepieciešamo sviru izšķirošiem panākumiem.
Vienlaikus Vērdiņš uzsvēra, ka šādi procesi nenotiek ātri, un būtiskas izmaiņas kara gaitā nav sagaidāmas īsā termiņā.