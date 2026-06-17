Krievi nežēloja pat vietu, kur bērni mācījās jāt: drona trieciens nogalina zirgus 0
Nakts uzbrukumā Sumu apgabalā cietusi jāšanas sporta skola, kurā ikdienā trenējas bērni. Krievijas drona trieciens skāris staļļus, un vietējās amatpersonas ziņo, ka bojā gājuši trīs zirgi.
Par notikušo paziņoja Sumu apgabala militārās pārvaldes vadītājs Olehs Hrihorovs. Viņš uzsvēra, ka uzbrukums vērsts pret objektu, kurā ik dienu darbojās bērni – skolas audzēkņi.
Pēc viņa teiktā, cilvēki uzbrukumā nav cietuši, tomēr bojāta skolas infrastruktūra, bet dzīvnieku zaudējums ir smags trieciens visiem, kas saistīti ar jāšanas skolu.
Savukārt Sumu pilsētas mēra pienākumu izpildītājs Artjoms Kobzars informēja, ka uzbrukumu veicis Krievijas bezpilota lidaparāts “Geraņ-2”.
“Ienaidnieka bezpilota lidaparāts “Geraņ-2″ veica uzbrukumu Sumu jāšanas sporta skolas teritorijai. Uzbrukuma rezultātā tika bojāta zirgu staļļa ēka. Gāja bojā trīs zirgi. Ugunsgrēks, kas izcēlās pēc trāpījuma, ir lokalizēts,” paziņoja Kobzars.
Kā vēsta vietējais izdevums “Kordon.Media”, trieciens noticis neilgi pēc pusnakts.
Hrihorovs norādīja, ka jāšanas skola daudziem bērniem bija ne tikai vieta, kur apgūt jāšanas prasmes, bet arī vieta, kur viņi ikdienā rūpējās par dzīvniekiem. Viņš izteica līdzjūtību visiem, kuri pārdzīvo par bojā gājušajiem zirgiem.
Krievijas pilna mēroga iebrukuma laikā Ukrainā vairākkārt cietuši civilie objekti, tostarp izglītības, kultūras un sporta iestādes. Šoreiz uzbrukuma sekas skārušas arī dzīvniekus, kas atradās bērnu jāšanas sporta skolas teritorijā.