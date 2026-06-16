“Es darīšu visu, kas manos spēkos!” Tramps priecīgs pēc tikšanās ar Zelenski un devis Krievijai īpašu padomu 0
Krievijai vajadzētu noslēgt vienošanos, lai izbeigtu karu Ukrainā, pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski G7 samita laikā Francijā otrdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
ASV prezidents sacīja, ka svētdien ir runājis ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, un uzsvēra, ka “Krievijai vajdzētu noslēgt vienošanos”.
Tramps teica, ka ir ticies ar Zelenski Francijas kūrortpilsētā Eviānā un vēlāk tajā pašā dienā ir plānotas papildu sarunas, jo G7 cenšas palielināt spiedienu uz Maskavu, lai izbeigtu vairāk nekā četrus gadus ilgušo karadarbību. Tramps neprecizēja, vai sarunās ar Zelenski piedalīsies arī citi dalībnieki.
ASV prezidents norādīja uz lielo upuru skaitu abās konfliktā iesaistītajās pusēs, ko viņš raksturoja kā “absurdu”.
“Atzīstiet, ka visa šī situācija ir absurda. Tāpēc, jā, es darīšu visu, kas manos spēkos,” viņš teica.
Zelenskis pirmdien sacīja, ka viņš Trampam ierosinājis, ka Putins varētu tikties ar viņu ASV, argumentējot, ka Kremļa līderim šāds piedāvājums varētu būt “grūtāk noraidāms” nekā iepriekšējais piedāvājums par sarunām G7 samitā.
Pēc tam, kad ir panākta pamata vienošanās par kara izbeigšanu Irānā, G7 valstis vēlas atjaunot strupceļā nonākušās sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā. ASV, kas ir vidutājs starp Maskavu un Kijivu, pēdējā laikā ir atkāpušās no centieniem izbeigt karu Ukrainā, jo tās koncentrējās uz karu Irānā.
Zelenskis paziņoja, ka sarunā ar Trampu apsprieda jautājumu par licenču saņemšanu pretballistisko sistēmu ražošanai, kuru pieprasījums pašlaik ievērojami pārsniedz ASV ražošanas jaudu.
“Es izvirzīju šo jautājumu, mēs par to runājām ar prezidentu Trampu, mūsu komandas strādās, Dievs dod, ka šoreiz mums izdosies saņemt licences attiecīgo pretballistisko sistēmu un raķešu ražošanai,” sacīja Zelenskis.
Viņš arī paziņoja, ka tikšanās laikā ar citiem samita dalībniekiem runāja par Ukrainas vajadzību pēc papildu pretgaisa aizsardzības sistēmām. “Pretgaisa aizsardzība – visi to atzīst, visi palīdzēs, absolūti visi “septiņnieka” dalībnieki strādās arī pie tā, lai stiprinātu mūsu aizsardzību. Mēs runājām gan par sistēmām, gan par raķetēm. Šobrīd bez sīkākām detaļām, vēlāk varēs sniegt vairāk informācijas,” teica Ukrainas prezidents.