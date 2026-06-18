“Vismaz divas raķetes devās Kijivas virzienā.” Krievi uz Ukrainu raidījuši septiņas raķetes un 239 lidrobotus 34
Krievijas bruņotie spēki ceturtdienas rītā apšaudīja Kijivu un Poltavas apgabalu ar ballistiskajām raķetēm, kā arī raidīja dronus uz Kijivu, paziņoja Ukrainas amatpersonas.
Agrā rītā vairākos Ukrainas apgabalos tika izsludināta gaisa trauksme ballistisko raķešu uzbrukuma draudu dēļ.
Ukrainas Gaisa spēki paziņoja, ka vismaz divas raķetes devās Kijivas virzienā, bet vēl viena lidoja uz Poltavas apgabalu valsts centrālajā daļā. Kijivas centrā un Poltavā bija dzirdami vairāki sprādzieni.
Ap plkst. 4.06 tika ziņots ka Kijivai no Borispiļas puses tuvojas trieciendroni. Ap plkst. 4.20 Kijivas nomalēs atskanēja vairāki spēcīgi sprādzieni.
Krievi uz Ukrainu raidījuši septiņas raķetes un 239 lidrobotus
Naktī uz ceturtdienu krievi uz Ukrainu raidījuši septiņas ballistiskās raķetes “Iskander M” un 239 dažādu tipu lidrobotus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem četras raķetes un 216 lidrobotus.
Konstatēti divu ballistisko raķešu un 26 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi deviņās apkaimēs. Vēl septiņās apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto raķešu un lidrobotu atlūzas.