Kašers Kašers

Kašers nosauc apģērba gabalus, kuriem noteikti nav jāatrodas nevienā skapī







Līdz ar pavasara iestāšanos tā vien gribas arvien vairāk pievērsties sava mājokļa uzkopšanai, tajā skaitā – skapja revīzijai. Skapī nereti atrodas apģērbi, kas sen jau izgājuši no modes, kļuvuši par mazu vai par lielu, nav vairs atbilstoši vecuma posmam, kaut arī ir patiešām mīļi. Ko ņemt vērā un pēc kādiem principiem vadīties, pārskatot sava skapja saturu, iesaka mākslinieks un stila eksperts Kašers. Uzzini, kādiem apģērbiem nav jāatrodas tavā skapī, un iedvesmojies lielajai pavasara tīrīšanai!

Apģērbs, kurus neesi vilcis vairāk nekā gadu

“Manuprāt, šāda veida apģērbs atrodas vai ilgāku laiku ir atradies teju katrā skapī. Parasti šādos gadījumos ir ļoti populārs aizbildinājums – gan jau kaut kad uzvilkšu. Paiet pāris gadi, cilvēki sāk pārskatīt skapja saturu un atrod tur drēbes, kas nekad nav uzvilktas. Es ieteiktu vismaz divas reizes gadā, kad mainās ziemas un vasaras sezona, veikt lielo skapja tīrīšanu un pārskatīt drēbes, visu nevajadzīgo saliekot maisos un nododot labdarībai, atdodot paziņām, ievietojot speciālajos tekstila šķirošanas konteineros vai arī pārdodot,” stāsta Kašers.

Eksperts norāda, ka aizbildinājums “kaut kad jau uzvilkšu” īsti nestrādā, vismaz ne viņa paša dzīvē. Nereti apģērbs un lietas, kas atliktas skapī ar šādu domu, tur tā arī paliek un krāj putekļus. Bet pēc pāris gadiem tāpat notiek neizbēgamais – apzinies, ka šis apģērbs tikai lieki aizņem vietu un ir laiks to nodot tālāk. Tad kāpēc to nedarīt jau laikus?

“Skapja revīzijas laikā ieteiktu būt godīgiem un pajautāt sev jautājumu: vai esmu šo apģērbu uzvilcis pēdējā pusgada laikā, vai tas man tiešām ir nepieciešams? Ja atbilde ir nē, bet apģērbu joprojām žēl kādam atdot, uzdodiet sev vēl vienu jautājumu – vai nākamā pusgada laikā to vilkšu? Ja atbilde ir jā, tad atstājiet skapī, ja nē – laiks šķirties,” iesaka modes mākslinieks, pieminot, ka lieliski palīgi ir arī draugi, kuri var izteikt viedokli par katru apģērba gabalu un palīdzēt pieņemt galalēmumu.

Apģērbs, kas ir par mazu vai par lielu

“Zinu, ka ļoti daudz cilvēku cer – kādu dienu viņi atkal atgriezīsies pie savām jaunības dienu kleitām, biksēm vai citiem apģērbiem, īpaši tad, ja tas saistīts ar vizuālajām izmaiņām – svara pieaugumu vai samazināšanos. Manuprāt, tā ir tikai sevis muļķošana. Līdz ar auguma aprišu izmaiņām pielāgojam un iegādājamies arī jaunu apģērbu. Turklāt tas, kas bijis modē toreiz, iespējams, nebūs modē tagad,” norāda Kašers.

Apģērbam, kas vairs neder, skapī atrasties nevajadzētu. Vienīgais izņēmums – ja šis konkrētais apģērbs tiešām ir motivācija, piemēram, zaudēt svaru. “Manā draugu lokā ir cilvēki, kuri vēlas nomest svaru, tāpēc apzināti iegādājušies dārgu apģērbu, kas ir vienu vai divus izmērus par mazu. Tā ir lieliska motivācija piestrādāt, lai tā kleita vai bikses arī pēc laika derētu un izskatītos lieliski. Ja cilvēks tiešām zina, ka tas strādās, es šādu pieeju pat atbalstu, bet kopumā ieteiktu no šāda veida apģērba atbrīvoties. Jāvalkā un skapī jātur tas, kas ir nepieciešams te un tagad!” iesaka mākslinieks.

Aizlienēts apģērbs

“Ja kādreiz esi aizņēmies kādu kleitu, bikses, žaketi vai jebko citu – noteikti atdod to īpašniekam. Šī ir problēma, ar kuru saskaros arī savā ikdienā un darbā, jo arī es nereti skatuves māksliniekiem aizdodu savus tērpus. Ņemot vērā, ka šādas lietas mēdzu arī piemirst, attopos situācijās, kad konkrētā apģērba meklējumos nonāku līdz visu veco WhatsApp sarakstu pārskatīšanai, lai atcerētos, kam un cik sen to esmu aizdevis. Ja esi ko aizlienējis, noteikti atdod – tā tu izrādīsi gan pateicību aizdevējam, gan arī neuzkrāsi kārtējo liekā apģērba kaudzi skapī,” atklāj Kašers.

Fotosesiju kostīmi, maskas, tematisko ballīšu tērpi

Eksperts norāda, ka tērpiem, kas tiek izmantoti retās reizēs vai īpašos svētkos, ikdienas skapī atrasties nevajadzētu. Tie labāk iederēsies, skaisti sapakoti, piemēram, mājas bēniņos, noliktavas telpā vai kādā citā īpaši šim nolūkam ierādītā vietā. “Ar skapi es saprotu vietu, kurā mēs katru rītu ieskatāmies, izvēloties apģērbu dienai. Fotosesiju kostīmiem un tematisko ballīšu tērpiem tur vietas nav. Tikai lieki aizņem vietu un jaucas ar ikdienas apģērbu,” stāsta Kašers.

Kāzu apģērbs

“Protams, kāzu kleita ir liela investīcija, tā nemaksā pāris eiro, turklāt tiek uzvilkta vienu reizi. Tāpēc daudzas dāmas izvēlas to paturēt, lai saglabātu skaistās atmiņas. Es pat zinu nostāstus par dāmām, kuras ir precējušās jau vairākkārt, bet kleitas glabā kā atmiņu kladīti. Ja kleitas apakša ir kupla, tillaina un kārtu kārtām, tā aizņem daudz vietas. Tāpēc gadījumos, kad tiešām negribas to pārdot vai atdāvināt tālāk, ieteiktu atrast kādu atsevišķu nodalījumu skapī tā, lai netraucētu ikdienā, vai, skaisti iesaiņotu, uznest bēniņos. Atšķirībā no sievietēm vīrieši arī kāzu uzvalku var uzvilkt atkārtoti,” stāsta mākslinieks.

Apģērbs un lietas, kas raisa atmiņas

Pirmā randiņa kleita, izlaiduma kleita, īpaša notikuma kleita – kā norāda eksperts, šāds apģērbs ar laiku zaudē aktualitāti un, visticamāk, nekad vairs netiks uzvilkts. Turklāt mainās ne tikai mode, paši cilvēki, bet arī līdzcilvēki, ar kuriem dalām savu ikdienu un radām jaunus, skaistus notikumus. Tāpēc arī no šādām drēbēm būtu jāatvadās vai arī jāatrod kāda īpaša vieta mājā, kur to noglabāt tā, lai neaizņem daudz vietas un netraucē ikdienā.

“Starp citu, arī man ir šāds apģērbs noglabāts – no tīneidžera laikiem. Protams, man tas vairs neder, bet atgādina par Zambiju. Man tur nebija, ko vilkt, tāpēc labākā draudzene man to aizdeva, un tā nu es tajā arī visu Zambijā pavadīto laiku nostaigāju. Uz Zambiju devos brīvprātīgo darbā, tas laiks bija tiešām īpašs, un arī krekliņam ir īpaša vēsture,” savā pieredzē dalās Kašers.

Apavi

Drēbju skapis ir vieta, kur atrodas drēbes, un apavus likt kopā ar drēbēm nav ieteicams, jo dažādās smakas var ieēsties apģērbos, un tas nebūs patīkami. Jebko, kas velkams kājās –kurpes, sandales u. c., – vajadzētu nodalīt no drēbēm. “Esmu dzirdējis, ka ziemas sezonā mēdz skapī pa tiešo iemest dubļainus, smilšainus apavus, tādējādi netīšam arī sasmērējot apģērbu. Manuprāt, tas tomēr ir tāds higiēnas jautājums – apavi vienā vietā, drēbes citā. Ja tiešām vēlies turēt apavus skapī, notīri tos, saliec kastēs vai atbilstošos maisiņos. Gan apģērbs būs pasargāts, gan apavi gatavi nākamajai sezonai,” iesaka mākslinieks.

Sporta inventārs un apģērbs

Eksperts savu īpašo vietu mājoklī iesaka atrast arī apģērbam un inventāram, kas tiek izmantots sporta zālē: legingiem, sporta biksēm un jakām, T krekliem, sporta inventāram, tajā skaitā arī ziemas sporta inventāram, piemēram, slēpošanas kombinezoniem. Ja nav iespējams tos nolikt kādā atsevišķā vietā, tad vismaz skapī tiem vajadzētu atrast atsevišķu nodalījumu. “Sportojot mēs svīstam, un ar laiku, lai cik rūpīgi šis apģērbs tiktu mazgāts, tas piesūcas ar dažādām smakām. Kāpēc gan to likt pie ikdienas apģērba? Arī ziemas sporta inventārs un apģērbs tiek izmantots tikai sezonāli un aizņem daudz vietas. Saliekam kastēs un atrodam vietu, kur tas netraucēs,” iesaka Kašers.

Apģērbs ar defektiem, dažādiem trūkumiem

“Esmu bieži dzirdējis, ka cilvēks nopērk, piemēram, žaketi, un viss der, tikai piedurknes ir par īsu, un tad tā žakete tur stāv ar domu, ka, iespējams, kādu dienu to izrotāsi ar kādiem akmeņiem vai kaut ko, kas atrasts lietotajos veikalos un ir derīgs, lai to piešūtu. Tie ir projekti, kas prasa laiku un gaida to “īsto un vienīgo brīvo brīdi”, kad beidzot būs tas laiks kaut ko patiešām pielabot, piegriezt, nogriezt, piešūt utt. Šādu apģērbus ieteiktu likt citā lādē vai kastē ar virsrakstu “nākotnes projekti”, nevis jaukt kopā ar apģērbiem, kas atrodas drēbju skapī,” stāsta Kašers.

Aksesuāri

Kaklasaites, cepures, tauriņus, rotaslietas, auskariņus, aprocītes, brilles, garās zeķes, īsās zeķes utt. Kašers iesaka novietot īpašās kastēs un veidot atsevišķu nodalījumu. “Pirmkārt, šīs lietas mēdz pazust. Zinu, ka vīrieši kaklasaites uzkarina pie uzvalka, zem krekla, un bieži vien aizmirst. Un tad, kad ir ārkārtas situācija un jāierodas pasākumā 30 minūšu laikā, tad nu skrien, cilā visu un izmētā visas drēbes, lai atrastu perfekto kaklasaiti. Man, piemēram, kā briļļu nēsātājam ir ārkārtīgi liela briļļu kolekcija un pat speciāls skapis tieši brillēm, lai viegli visu varu atrast. Tāpat man ir īpaša vieta, kur glabāju aksesuārus – kaklarotas, gredzenus, pulksteņus utt.,” savā pieredzē dalās mākslinieks.

Iedvesmojies no Kašera un veic skapja revīziju, bet nevajadzīgos tekstilizstrādājumus atdāvini draugiem, radiem, ziedo labdarībai vai nodod speciāli tekstilam paredzētos konteineros!