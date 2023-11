Foto: Unsplash

Katastrofāli nesaderīgi raksturi! 6 zodiaka zīmju pāri, kuru attiecības ir lemtas neveiksmei







Vai esi kādreiz piedzīvojis situāciju, kad tev šķiet, ka cilvēks tev pretī vispār nesaprot, ko tu viņam saki vai ko no viņa vēlies? Iespējams, ka tas ir tāpēc, ka jums ir absolūti nesaderīgas zodiaka zīmes. Astrologi uzskata, ka, piemēram, Auns un Jaunava vienkārši nespēj strādāt kopā. Bet dažas zodiaka zīmes nekad nespēs būt laimīgi kā pāris.

Auns un Jaunava

Auns un Jaunava vienkārši nespēj strādāt kopā un būt labi kolēģi. Pirmkārt, abu zīmju enerģija ir pārāk atšķirīga. Auns ir ļoti ātrs un straujš. Bet Jaunava ir daudz piezemētāka – daudz ilgāk apdomā savus lēmumus un necieš, ka citi pieņem nepārdomātus lēmumus (kā to, savukārt, gana bieži dara Auns).

Tāpat Auns ir sapņotājs, bet Jaunava stabili stāv ar abām kājām uz zemes. Viņi viens otru vienkārši kaitina.

Vērsis un Skorpions

Iemesls, kāpēc attiecības starp šīm divām zodiaka zīmēm ir ļoti sarežģītas, ir viens – uzticēšanās. Vēršiem attiecībās vienmēr ir nepieciešama liela uzticība, bet Skorpions diez vai to var nodrošināt tādā apmērā, kā to sagaida Vērši. Lai izpelnītos Vērša paša uzticību, ir jādara daudz, bet, ja tas izdodas, tad šī uzticība ir uz mūžu.

Savukārt Skorpions uzticības jautājumos ir mainīgs, un viss ir atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem. Tāpēc Vēršiem vienmēr ir sajūta, ka viņi nevar līdz galam uzticēties Skorpionam, bet Skorpioniem šķiet, ka no viņiem tiek prasīts pārāk daudz. Šīs divas zodiaka zīmes kā pāris gandrīz nekad nebūs laimīgi.

Dvīņi un Ūdensvīrs

Dvīņi un Ūdensvīri ir pārāk līdzīgi viens otram. Viņiem abiem piemīt brīvs gars un neatkarīga domāšana. Viņi abi vēlas brīvību un attiecības bez robežām. Viņi abi savā ziņā ir unikāli, taču… ne kā pāris. Pārāk liela līdzība nozīmē to, ka viņi viens otru padara traku. Diemžēl negatīvā nozīmē.

Lauva un Strēlnieks

Kaislīgā un sevi sevi mīlošā Lauva no attiecībām prasa tik daudz, ka Strēlnieks vienkārši nespēs to dot. Lauvas ir izteikti egoisti, un viņi vienmēr no otra pieprasa sev nedalītu uzmanību. Tomēr Strēlniekam patīk brīvība, un Lauva ar to nekad nebūs mierā.

Lai arī kā Strēlnieks centīsies, viņš nekad nespēs apmierināt Lauvas cerības. Jo brīvību mīlošais Strēlnieks tomēr vienmēr izvēlēsies brīvību, nekā attiecības ar egocentrisko Lauvu.

Svari un Zivis

Ir ļoti vienkāršs iemesls, kas var izskaidrot, kāpēc Svariem un Zivīm nekad nekas nevar sanākt. No malas šie cilvēki, iespējams, pat izskatās saderīgi. Svari ir ļoti komunikabli un harizmātiski. Viņi vienmēr meklē sev apkārt interesantus cilvēkus. Bet Zivis ir izteikti romantiķi un ļoti lieli sapņotāji.

Šie cilvēki ļoti bieži “lidinās mākoņos” un sapņo par nesasniedzamiem mērķiem. Galvenais iemesls, kāpēc šo divu zodiaka zīmju cilvēki nevar būt veiksmīgs pāris ir tas, ka neviens no viņiem nav pietiekoši “piezemēts”. Tad, kad abi lidinās mākoņos un bauda dzīvi, realitāte, beigu beigās, dod smagus triecienus, ko viņi nespēj izturēt.

Mežāzis un Vēzis

Attiecības starp Mežāzi un Vēzi jau pašos pamatos veidojas ļoti sarežģītas. Viņi ir pilnīgi pretēji cilvēki, un šis ir tas gadījums, kad pretstats nevis piesaista, bet neizmērojami kaitina.

Mežāzis ir strādīgs, aizrautīgs un ļoti mērķtiecīgs cilvēks. Savukārt Vēži ir nedaudz kautrīgi, lēnprātīgi, ļoti emocionāli. Starp viņiem abiem ir tik lielas nesapratnes, ka bieži vien viņiem kaut ko darīt kopā jau pašā sākumā ir ļoti grūti – viņi nesaprot viens otru.

Ne Vēzis, ne Mežāzis otram nespēj dot to, ko otrs no viņa sagaida. Mežāzis tiecas pēc brīvības, bet Vēzis vēlas saņemt nedalītu uzmanību, rūpes un pieķeršanos. Kāds no viņiem vienmēr jutīsies atstumts. Starp šiem cilvēkiem vienmēr trūks līdzsvara, lai viņiem kaut kas kopā varētu izdoties.