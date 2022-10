4 senlatviešu ticējumi: kā pasargāt savu mājokli no tumšajiem spēkiem?

Foto: Shutterstock

Tuvojoties necaurredzami tumšām naktīm, veļu laikam un arī pēdējos gados tik populārajam Halovīnam, sarosās arī cilvēku iztēle. Kad redzes iespējas ir ierobežotas, modrākas kļūst citas maņas – dzirde un oža, uzburot mošķus tur, kur dienasgaismā to nemaz nav. Un tomēr – jokus pie malas! Kā pasargāt savu mājokli, laik sirds būtu pavisam mierīga?

Lūk, daži padomi, ko piekopa mūsu senči!

1. Pakavs pie durvīm – veiksmei un laimei

Pakavs ir viens no senākajiem veiksmes nesējiem un laimes amuletiem, kam daudzi piedēvē spējas pasargāt mājokli no dažādām negatīvām enerģijām, nelaimes gadījumiem, skaudības un ļaunas acs. Ja pakavu liek pie durvīm iekšpusē, tas jānovieto kā burts “u” – ar atvērumu uz augšu, lai caur to mājoklī ieplūstu veiksme un laime, bet, ja ārpusē, – gluži otrādi, ar atvērumu uz leju, lai pār to “notecētu” un mājā neiekļūtu nelaimes un smaga enerģija. Pakava kā veiksmes nesēja slava nav izdaudzināta gluži bez pamata: ja senos laikos gadījās atrast no zirga kājas nokritušu zelta pakavu, tas atradējam varēja ienest veselu bagātību.

2. Senās zīmes – lai ļaunie gari apžilbtu

Jau izsenis latvieši savas mājas aizsardzībai ir izmantojuši spēcīgas zīmes. Piemēram, Dieva zīmi –plaknē vertikāli novietotu trijstūri vai kāsi, kura smaile norāda uz debesīm; Laimas zīmi, kas atgādina skuju slotiņu; Jumi – divus sakrustotus kāsīšus u. c. Tos, būvējot māju, lika pamatos un spārēs, lai piesaistītu labklājību, veiksmi un dievišķu aizsardzību. Līdz ar kristietības ienākšanu spēka zīmēm pievienojās arī krusta zīme. Arī mūsdienās šīs zīmes var daudzveidīgi ieviest sava mājokļa interjerā – tekstīlijās un koka izstrādājumos, traukos un dekoratīvajā keramikā, lai sargātu mājokli no visa ļaunā. Bet, iespējams, tavs īstais talismans ir kādā ceļojumā iegādāts dekors vai iedvesmojošs uzraksts, koša glezna vai spēka vārdi. Ļaunos garus padara aklus viss, kas dara laimīgu tevi!

3. Kadiķa smarža – pret mošķiem un slimībām

Gribi redzēt mūsu planētu tās rītausmā? Skaties uz kadiķiem! Kadiķi ir vieni no vecākajiem kokaugiem, kuru suga spējusi izdzīvot miljoniem gadu. Tie izceļas ar sīkstumu un salizturību, tāpēc tiem piedēvē spējas pretoties visam ļaunajam un sadurt to ar savām asajām skujām. Būvējot māju, tās pamatos un jumtā esot jāliek kadiķa zari, bet durvīs – kadiķu tapas, lai ļaunums netiktu iekšā. Taču kadiķim ir arī gluži praktiskas spējas pretoties visādām likstām. Dedzinot kadiķa zariņu, izdalās ēteriskā eļļa, kas iznīcina baktērijas, tādēļ šāda kvēpināšana ir īpaši ieteicama vīrusu laikā. Kadiķa dūmiņš arī izgaiņā nelāgus aromātus un atbaida nelūgtus kaitniekus – kadiķa smarža neesot diez ko iecienīta peļu un žurku aprindās.

4. Kaķi un suņi – draugi un sirdsmiera sargi

Nekas nav salīdzināms ar to omulību, ko mājoklī ienes četrkājains draugs – suns, kas uzticīgi pavada tevi visās gaitās un ziņo par svešinieku ierašanos, vai silti saritinājies, murrājošs kaķis, kuram piemīt ne tikai izcilas peļu mednieka prasmes, bet arī tiek piedēvētas maģiskas īpašības. Kaķiem esot atvērta trešā acs un tie spējot saredzēt garus. Ja redzi, ka kaķis pastāvīgi uzturas kādā vietā saspringtā pozā un nepārprotami kaut ko vēro, iespējams, ir laiks šo vietu izkvēpināt ar kadiķi! Turklāt kaķi ir lieliski dziednieki – vismaz ar saimnieka stresu tiek prot tikt galā izcili. Taču jāpatur prātā, ka jebkura darbība ir katra paša brīva izvēle, vai staigājam uz divām vai četrām kājām, un bailes no bubuļa nav iemesls ievest mājā dzīvnieku. Dzīvnieks – tās ir rūpes, atbildība un mīlestība!

21. gadsimta paņēmieni – praktiskai aizsardzībai

Ja iepriekšminētās metodes tomēr vairāk stiprina mājas iemītnieku sirdis un garu, gluži praktisku aizsardzību sniedz mūsdienu tehnoloģijas, kas ievērojami apgrūtina dzīvi cilvēkiem ar ļauniem nodomiem – kārtīgi žogi, labas atslēgas, jutīga signalizācija, videonovērošana un, protams, paša piesardzība, neatstājot atvērtas durvis un logu, ja dodies ārpus mājas. Jaunajos dzīvojamo ēku projektos par nožogotu teritoriju un videonovērošanu jau ir padomāts, bet pamatīgas ārdurvis un efektīvu atslēgu savā mājoklī var ierīkot ikviens.