Katra neapturēta pārgalvība var maksāt dzīvību! Vai policija dara visu iespējamo, lai novērstu traģēdijas uz Latvijas ceļiem?
Traģiskajā satiksmes negadījumā Madonas novada Praulienas pagastā dzīvību zaudēja trīs cilvēki. Šokējošs bija fakts, ka nevienam no bojāgājušajiem šoferiem nebija autovadītāju tiesību. Tas liek uzdot skaudru jautājumu – vai šī traģēdija būtu bijusi novēršama, ja uz Latvijas ceļiem būtu lielāka policijas klātbūtne? Katru dienu ikviens no mums dodas ceļā, nezinot, ka pretī var braukt kāds, kurš pie stūres nemaz nevar atrasties… Vai Latvijas iedzīvotāji uz ceļiem var justies droši, vai arī realitāte ir daudz satraucošāka, nekā gribētos atzīt?
LA.LV redakcija saņēma kādas mūsu portāla lasītājas vēstuli, kas atspoguļo daudzu iedzīvotāju bažas un neizpratni. Viņa atceras laikus, kad uz ceļiem bieži bija redzama policija. Bet tagad… Tagad ir sajūta, ka policijas vietā strādā radari, un dzērājšoferi uz ceļiem ir daudz vairāk nekā likumsargi, kuriem būtu jārūpējas par iedzīvotāju drošību.
Lūk, fragments no lasītājas vēstules: “Atceros no bērnības, kad no laukiem braucām uz Rīgu, tētis vienmēr teica, ka jābrauc prātīgi, ka gan jau būs policija. Un patiešām bieži tā arī bija, ka policija apturēja, pārbaudīja, skatījās, vai visi ir piesprādzējušies, dokumentus pētīja. Tad pamazām uz ceļiem policijas palika arvien mazāk un mazāk.
Vai uz ceļiem vispār vairs nenotiek patrulēšana? Vai tagad policijas vietā strādā radari? Nupat vēl dzirdējām, ka Madonā notika traģiska avārija, kurā divi šoferi zaudēja dzīvību. Abiem nebija autovadītāju apliecību. Ja iepriekš viņus būtu apturējusi policija, iespējams, pārgalvji būtu uzmanīgāki. Par neskaitāmajiem dzērājšoferiem nemaz nerunājot.”
Valsts policijas (VP) pārstāvji gan norāda, ka patrulēšana uz valsts ceļiem visā Latvijā notiek regulāri un noliedz, ka tehniskie risinājumi pārņēmuši policijas darbu.
“Patrulēšana tiek organizēta, balstoties uz satiksmes drošības risku analīzi, satiksmes intensitāti, sezonālajiem faktoriem un iedzīvotāju ziņojumiem. Pastiprināta atsevišķu satiksmes dalībnieku grupu kontrole tiek veikta periodos, piemēram, svētku laikā, nedēļas nogalēs, kā arī uz galvenajiem autoceļiem un bīstamajos posmos.
VP satiksmes kontroli nodrošina nepārtraukti, izmantojot gan policijas ekipāžas, gan mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus. Kontroles pieeja ir mērķtiecīga un balstīta izvērtējot dažādus riskus.
Automatizētās kontroles sistēmas, tostarp vidējā ātruma kontroles radaru sistēmas un pārvietojamie un stacionārie fotoradari, ir pastāvīga un efektīva uzraudzības forma, kas darbojas nepārtraukti visā diennakts laikā.
Vienlaikus policijas ekipāžas turpina aktīvi strādāt uz ceļiem, īpaši fokusējoties uz pārkāpumiem un situācijām, kur nepieciešama tūlītēja rīcība,” skaidro VP pārstāvji, kuri uzsver, ka “policisti regulāri veic visu satiksmes dalībnieku kontroli, tai skaitā pārbauda, vai autovadītājiem ir transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.”
Statistika ir nepielūdzama. Pēdējos gados VP par transportlīdzekļa vadīšanu bez autovadītāja tiesībām uzsākusi 13 000 administratīvos pārkāpumus.
Policijas pārstāvji norāda, ka traģiskos gadījumos, tostarp domājot par Madonas novada avāriju, jāņem vērā vairākas lietas. Pat aktīvāka policijas ekipāžu patrulēšana negarantēs 100% drošību uz ceļiem.
“Traģiski satiksmes negadījumu cēloņi bieži ir vairāku faktoru kopums. Šajā konkrētajā gadījumā policija vērtē visus apstākļus – tajā skaitā autovadītāju bez tiesībām iesaisti, iespējamo alkohola vai citu vielu lietošanu, ātrumu un ceļa apstākļus.
Šādos gadījumos ir svarīgi arī sabiedrības atbildīgs rīcība un drošas braukšanas kultūras veicināšana,” norāda VP pārstāvji, vienlaikus akcentējot, ka tieši tas – autovadītāju pašu uzvedība uz ceļiem, atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, transportlīdzekļa vadīšana alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, kā arī pārgalvīga uzvedība atrodoties pie stūres – ir lielākais izaicinājums, ar ko nākas ikdienā saskarties.
“Ekipāžu vienkārši nav!” CSDD satiksmes drošības ekspertam Oskaram Irbītim ir cits viedoklis
Nesen TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” viesojās CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis, kurš pauda viedokli, kas ir pretējs policijas paustajam. Irbītis raidījumā sacīja, ka uz Latvijas autoceļiem ir nepietiekama policijas kontrole.
No vienas puses, policija uzsver regulāru klātbūtni un kontroli, no otras – iedzīvotāju vidū valda pārliecība, ka uz ceļiem drošības pietrūkst. Arī eksperti uz to norāda. Katra neapturēta pārgalvība var maksāt dzīvību. Tas ir fakts. Un tikpat patiesi ir tas, ka galu galā viss sākas no mums pašiem – no mūsu izvēlēm.