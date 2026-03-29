VIDEO. Rīgā avarējis sabiedriskais transports: Brīvības ielas posmā satiksme var būt apgrūtināta
Ziņa papildināta plkst. 13.57 ar policijas komentāru.
Rīgā, Brīvības ielā, pie viesnīcas “Radisson Blu Latvija”, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts sabiedriskais transports, sociālo tīklu platformā “Facebook” vēsta Sadursme.lv.
Kā ziņots, avārijā iesaistīts 6. maršruta autobuss ar pasažieriem. Notikuma vietā ieradusies Neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Par iespējamiem cietušajiem pagaidām informācija vēl tiek precizēta.
Vienlaikus tiek brīdināts, ka satiksme konkrētajā Brīvības ielas posmā var būt apgrūtināta.
Sabiedriskā transporta autobusa avārijā pretī Ministru kabineta ēkai Rīgā šorīt cietis šoferis, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā.
Negadījums noticis ap plkst. 10.30, kad “Rīgas satiksmes” 6. maršruta autobuss nobrauca no brauktuves un uztriecās Brīvības bulvāri sadalošās alejas joslai.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju negadījums noticis, jo transportlīdzekļa vadītājam pasliktinājās veselības stāvoklis.
Negadījumā cietis autobusa vadītājs, bet pasažieri nav cietuši.