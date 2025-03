Foto: ZUMAPRESS/ SCANPIX/ LETA

Keita Midltone atdzīvina 2000. gadu modes hitu! Populārs klasiskās garderobes elements ir atpakaļ Ieteikt







Modes tendences ir cikliskas, un tas, kas kādreiz bija populārs, bieži vien atgriežas ar jaunu spēku. Viens no šādiem piemēriem ir 2000. gadu sākumā populārie šauri džinsi, kas tagad atkal ir modē. Velsas princese Keita Midltone ir viena no tām, kas palīdzējusi atgriezt šo stilu, demonstrējot to gan oficiālos pasākumos, gan ikdienā.​

Reklāma Reklāma

Keita bieži izvēlas šaurus džinsus, kombinējot tos ar klasiskām blūzēm, žaketēm un elegantiem apaviem. Šī izvēle ne tikai akcentē viņas nevainojamo stila izjūtu, bet arī parāda, ka šauri džinsi var būt gan ērti, gan piemēroti dažādām situācijām. Modes eksperti norāda, ka, lai gan pēdējos gados populāri bija brīvāki džinsu modeļi, šaurie džinsi atkal kļūst aktuāli, pateicoties to daudzpusībai un spējai izcelt figūru.

Interesanti, ka šī tendence nav palikusi nepamanīta arī modes namu skatēs. Tādi zīmoli kā Saint Laurent, Gucci un Prada savās kolekcijās atkal iekļauj šaurus džinsus un citus pieguļošus apģērbus, pierādot, ka šis stils ir atgriezies un paliks vēl kādu laiku.​

Tādējādi, pateicoties tādām stila ikonām kā Keita Midltone un vadošajiem modes namiem, 2000. gadu sākuma modes tendences atgriežas, piedāvājot jaunas interpretācijas un kombinācijas mūsdienu garderobē.