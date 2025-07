“Pedāļus spaidu ar basām kājām un nesaprotu, kā to var izdarīt ar papēžiem” – sievišķīgas pārdomas par apavu izvēli, vadot automašīnu Linda Tunte

Ir lietas, ko, mācoties autoskolā, paturēju prātā uz visiem laikiem. Viena no tām – apavu izvēle. Atceros, kā uz vienu no nodarbībām biju ieradusies kurpēs ar paaugstinātu papēdi (nekas TĀĀĀDS pat tur nebija), bet instruktors aizrādīja, ka šī nav laba izvēle, lai sēstos pie stūres.

Viņš to skaidroja ar drošības apsvērumiem – kāja papēdī atrodas citā leņķī attiecībā pret pedāļiem, tāpat arī spics papēdis nepiemērotā brīdī var kur aizķerties, bet uz ceļa nav laika “krāmēties” ar tādām neērtībām. No tās reizes tā arī nekad neesmu sēdusies pie stūres augstpapēžu kurpēs.

Man bagāžniekā vienmēr ir ērti uzvelkamas kediņas bez šņorēm, kuras burtiski pāris sekunžu laikā varu pēc vajadzības uzvilkt un novilkt. Ir gan gadījies sastapties ar smaidiem, kad kāds mani ierauga stāvvietā pārvelkam savas ērtās kediņas pie elegantas svētku kleitas, taču to uzskatu drīzāk par vēl vienu iemeslu vienkārši pasmaidīt, nemaz nesatraucoties par niekiem.

Tikmēr man ir draudzene, kura ir sievišķības paraugs – viņa lielākoties ir kleitā un augstpapēžu kurpēs, brauc ar savu ķiršsarkano auto, un mēs vienmēr kopā pasmejamies, kā viņa spēj ar tām spiest pedāļus. Izskatās eleganti – nenoliedzu, viņa apgalvo, ka nejūt nekādu atšķirību braukšanā, neatkarīgi no tā, kas ir kājās. Iespējams, sava nozīme ir autovadīšanas stāžam – man tas ir krietni mazāks.

Bet ar lielu aizrautību šajā kontekstā lasīju kādu diskusiju soctīklā “Threads”, kur dāmas dalījās savos – nereti krasi pretējos – viedokļos par apavu izvēli, braucot ar automašīnu.

Tēmu aizsākusi @aguciz: “Dāmas, kā jūs tiekat galā ar augstpapēdenēm un autovadīšanu? Es pedāļus spaidu ar basām kājām un nesaprotu kā to var izdarīt ar papēžiem. Mēģināju vairākkārt, nevar nospiest līdz galam.”

Turpinājumā daži spilgtākie komentāri, bet vēl zemāk aicinu jūs piedalīties aptaujā par šo sievišķīgo tēmu!

“Es nevaru pabraukt ar plikām kājām.”

“Kad ikdienā braucu, man otras kurpes bija mašīnā.”

“Pilnīgi mierīgi varu braukt augstpapēdenēs, bet pilnīgi nemierīgi pēc tam skatos uz noberztajiem papēžiem.”

“Varu braukt ar jebkādiem apaviem, nav problēmu, tajā skaitā arī bez apaviem, ja vajag. Bet, ja nav ērti ar augstpapēžu kurpēm, vajag mašīnā turēt maiņas apavus. Man vienu brīdi tādi bija, tikai tādēļ, ka gāzes pedālis tādā leņķī vienai mašīnai bija, ka augstpapēžu kurpēm lūza papēži.”

“Neieteiktu ar tādām vadīt. Vajadzētu maiņas apavus. Tīri no drošības viedokļa.”

“Uz šīm vēl arī paliks melni pleķi no pedāļa, gumijas paklājiņa. No-no-no-no, es pārvilktu kediņas.”

“Ļoti atkarīgs no papēžiem. Ja zinu, ka būs jābrauc, tad vienkārši izvēlos ar biezāku papēdi. Lai gan agrāk varēju braukāt ar spiciem – nezinu kā, kāpēc.”

“Nezinu atbildēt. Vienkārši braucu ar to, kas kājās attiecīgajā reizē. Bet ir liels mīnuss – labās kājas apaviem aizmugure nesmuki bojājas no braukšanas. It sevišķi mana mīļā zamšāda.”

“6 gadu laikā esmu braukusi labi ja 3x ar papēžiem. Man ļoti nepatīk… tāpēc velku nost un ar plikām kājām, varbūt ja būtu automāts tad būtu vieglāk, bet ar manuālo nepatīk man, tāpēc labāk vai nu basām kājām vai maiņas apavi mašīnā.”

“Man tieši otrādāk, ja braucu uz treniņu botās, pārvelku mašīnā apavus uz papēža, bez nevaru vispār pabraukt. Protams, ne jau špiļkas. Interesanti parasti vērot cilvēku reakciju, jo parasti jau pārvelk no papēžiem uz bez papēžiem. Vispār man grūti atrast piemērotus apavus braukšanai, man vajag, lai plāna zole, lai jūtu pedāļus, un papēdis arī nevar būt pārāk augsts, tad nevaru pabāzt kāju zem stūres vai nu tad stūre būtu jāceļ līdz debesīm.”

“Man tik ļoti patīk braukt ar auto, ka vadu arī tad, ja uzvilktas augstpapēžu kurpes. Pilnīgi nekādu atšķirību nemanu un nost nevelku.”

