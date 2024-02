Foto: Unsplash

Ķīniešu horoskops: kāds būs Pūķa gads austrumu kalendāra zīmēm?







2024. gada simbols būs zaļais koka pūķis. Zaļā koka pūķa gads pēc austrumu horoskopa sāksies 2024. gada 10. februārī un beigsies 2025. gada 28. janvārī.

Ķīniešu filozofijā pieci elementi – uguns, ūdens, koks, metāls un zeme – ir fundamentālas kategorijas, kas nosaka Visuma parametrus. Tāpēc katrs gads austrumu horoskopā ir saistīts ar kādu no šiem elementiem.

2024. gadā sāksies Koka pūķa gads. Koks ķīniešu tradīcijās simbolizē izaugsmi, attīstību un panākumus. Tāpēc Koka pūķa gads būs labvēlīgs periods jauniem sākumiem un savu mērķu sasniegšanai. Koka Pūķa gads ir ik pēc 60 gadiem.

Zaļā krāsa, kas saistīta ar koka elementu, apzīmē mierīgumu, elastību un spēju pielāgoties apstākļiem. Tāpēc Koka pūķa gads būs pārmaiņu laiks, taču tas notiks raiti un nesāpīgi.

Žurka (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Žurkas gadā dzimušos gaida nemierīgs gads, piepildīts ar karjeras izaugsmes iespējām, aizraujošiem projektiem un ceļojumiem, kas atstāj neaizmirstamas emocijas. Šogad princips ir: “Jūs nevarat dzert šampanieti bez riska.” Tāpat kā Žurka, arī Pūķis ir ambiciozs un uzņemas risku, tiecoties sasniegt jaunas virsotnes. Tāpēc padoms ir šāds: nepalaid garām iespējas, drosmīgi pieņem piedāvājumus un izvēlies jaunus virzienus. Karjerā jūs sagaida izcilas perspektīvas un projekti, kas veicinās stabilu ienākumu pieaugumu. Personīgajā dzīvē gaidāmas kaislīgas mīlestības piepildītas attiecības un iespēja satikt jaunu partneri. Gatavojieties nozīmīgām pārmaiņām, kas mainīs jūsu dzīvi. Nebaidieties no šīm pārmaiņām, bet pieņemiet tās ar pateicību! Un esiet piesardzīgs ar savām finansēm: izvairieties no spontāniem tēriņiem un rūpīgi apsveriet lielus pirkumus!

Vērsis (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

2024. gadā Vērša gadā dzimušos var sagaidīt jaunas profesionālās izaugsmes iespējas. Tomēr viņiem jābūt gataviem arī nelielām problēmām un grūtībām. Vērši ir pieraduši daudz strādāt, tāpēc viņiem ir svarīgi pievērst uzmanību atpūtai, lai izvairītos no izdegšanas un noguruma. Finansiāli gads būs veiksmīgs, un Vērši var domāt par naudas ieguldīšanu projektos. Tomēr ir svarīgi rūpīgi izpētīt šos projektus, lai nekļūtu par krāpnieku upuri. Personīgās attiecībās Vēršiem var ļoti paveikties. Viņiem ir sagatavotas vairākas liktenīgas tikšanās. Vientuļajiem Vēršiem nevajadzētu sēdēt mājās un gaidīt, kamēr viņu dvēseles radinieks viņus atradīs. Viņiem vajadzētu būt mierīgākiem, lai nesabojātu attiecības. Mīlestībai jāsniedz prieks, vēlme būt labākam un sirdsmiers. Lai panāktu harmoniju, ir svarīgi atrast līdzsvaru starp darbu un ģimeni.

Tīģeris (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Šogad Tīģera gados dzimušajiem īpaša uzmanība jāpievērš savai veselībai un uzturam. Jūs gaida daudzi negaidīti notikumi. Esiet uzmanīgs pret jauniem priekšlikumiem un projektiem, rūpīgi izsveriet plusus un mīnusus pirms lēmumu pieņemšanas! Sargieties no kļūdām, rīkojieties uzmanīgi un racionāli! Ja nepieciešams, nebaidieties mainīt savu dzīvi, tas radīs panākumus un gandarījumu. Personīgajā dzīvē daudzi Tīģeri nolems izveidot ģimeni, un tiem, kuri ir vientuļi, būs iespēja nopietnām romantiskām attiecībām. Šis gads piemērots arī tiem, kuri vēlas pārtraukt novecojušas attiecības. Pūķis sola patīkamu atlīdzību par jūsu pūlēm līdz gada beigām.

Trusis (Kaķis) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Zaķa (Kaķa) zīmē dzimušajiem gads sola garīgu izaugsmi un iespēju atklāt savu apslēpto potenciālu. Tomēr tas prasīs jums būt elastīgam, pacietīgam un spējīgam rast kompromisus. Pastāv liela varbūtība darbā saņemt paaugstinājuma piedāvājumu. Arī finansiālā ziņā jūs piedzīvosiet izaugsmi un labklājību. Taču kontrolējiet savus tēriņus, izvairoties no tiem, kas pārsniedz jūsu iespējas, īpaši gada sākumā, kad vajadzētu izvairīties no vilinošiem un impulsīviem pirkumiem. Līdz vasaras beigām parādīsies papildu ienākumu avots. Ja esiet uzņēmējs, esiet uzmanīgs darījumos ar nepazīstamiem partneriem, un rudenī sagaidiet piedāvājumu, no kura būs grūti atteikties! Rūpējieties par sevi un vērojiet hroniskas slimības! Ģimenes attiecībās izrādiet pacietību! Vientuļiem Trušiem pavasaris sola romantiskas tikšanās, kur sarunas laikā vai savstarpējā skatienā var rasties pēkšņa mīlestība.

Pūķis (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Pūķa gados dzimušajiem 2024. gads solās būt notikumiem bagāts un interesants gan personīgajā dzīvē, gan karjerā. Pavasarī sāksies jaunas iespējas, un gada beigās neprecētos Pūķus gaida nozīmīgas iepazīšanās. Gaidāmi daudzi triumfi un panākumi, taču to sasniegšana prasīs piepūli. Ir svarīgi reāli novērtēt savas spējas. Grūtības un problēmas var rasties augustā un septembrī, taču nepadodieties un atrisiniet tās nekavējoties. Gaidāms, ka līdz gada beigām finansiālā situācija uzlabosies. Dzīve dāvās jums daudz priecīgu mirkļu, novērtējiet tos! Nebaidieties meklēt kāda, kas jums patīk, uzmanību! Pateicoties tam, ka Pūķis ir gada patrons, jums veiksies konkurences un finanšu jautājumos.

Čūska (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Čūskas zīmē dzimušajiem 2024. gads sola Pūķa atbalstu, kas ļaus virzīties uz priekšu. Šogad jums būs jāparāda profesionālās spējas. Svarīgi būt vērīgam pret saviem darba pienākumiem, jo būs iespēja pamest vienu projektu un pievienoties citam, kas nesīs pozitīvas pārmaiņas tavā dzīvē. No vasaras pēc intensīva darba perioda pirmajā pusgadā gaidāma karjeras izaugsme un atalgojuma pieaugums, solot finansiālo stabilitāti. Gada laikā iespējams pamatīgs konflikts (skandāls vai nodevība), taču tas stiprinās tavu garu. Personīgajā dzīvē romantiski piedzīvojumi gaidāmi pavasarī, vasarā un rudenī, lai arī ilgstošas attiecības diez vai izdosies. Līdz gada beigām jūs gaida daudzi notikumi, tāpēc pietaupiet spēkus!

Zirgs (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Zirga gadā dzimušos sagaida ne tikai smags darbs un daudz laika darbā, bet arī atbilstoša samaksa. Tā kā vasarā gaidāma karjeras izaugsme, tas būs ideāls laiks, lai atklātu savas labākās īpašības. Pūķis būs atbalstošs, īpaši finansiālajā aspektā. Darbā jūs gaidīs jauni sasniegumi, un ģimenes dzīvē jūs piedzīvosiet uzlabotu mājas komfortu. Tomēr ir svarīgi pievērst uzmanību attiecībām ar apkārtējiem, jo šeit var rasties problēmas. Gada otrā puse vēsta par mazāku aizņemtību, sniedzot iespēju nedaudz atpūsties no darbiem. Precētiem pāriem būs harmonija personīgajā dzīvē, un vientuļajiem būs iespēja satikt savu dvēseles radinieku, pateicoties Pūķa atbalstam.

Kaza (Aita) (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Kazas (Aitas) gadā dzimušajiem jāplāno sava rīcība un jāievēro izvēlētais kurss. Gads piedāvās daudz aizraujošu iespēju un neparastas situācijas. Dažiem zīmes pārstāvjiem var būt nepieciešams veikt nopietnas izmaiņas savā dzīvē, taču viņiem nevajadzētu baidīties. Līdz rudenim būs iespēja uzlabot savas pozīcijas profesionālajā jomā vai biznesā, iespējama karjeras izaugsme vai pāreja uz augstāk atalgotu darbu. Iespējami negaidīti izdevumi, taču tiem nevajadzētu būt pārāk satraucošiem. Aprīlī un rudenī iespējams satikt cilvēku, kurš izrādīsies liktenīgs. Gatavojieties jauniem piedzīvojumiem un emocionāliem pārdzīvojumiem. Ir svarīgi būt aktīvam un neatturēties no notiekošā, pretējā gadījumā jūs varat palaist garām svarīgu iespēju, ko var izmantot kāds cits.

Pērtiķis (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Cilvēkiem, kas dzimuši Pērtiķa gadā, nākamais gads nesīs zināmas grūtības, izaicinājumus un saspringtus brīžus. Lai arī pastāv viedoklis par Pūķa un Pērtiķa nesaderību, gads solās būt veiksmīgs, pateicoties jūsu attapībai, viltībai un prātam. Šis gads būs īpaši labvēlīgs mīlas lietām. Tie, kuri vēl nav atraduši savu līdzinieku, var būt droši, ka šogad satiks savu pavadoni. Ģimenes Pērtiķiem iespējamas paralēlas attiecības. Pavasaris un vasara būs labvēlīgi tava finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Atdzīviniet iepriekšējos projektus, kas var gūt peļņu! Taču esiet uzmanīgs rudens sākumā un izvairies no investīcijām apšaubāmos projektos, lai nepazaudētu savus ietaupījumus! Pastāv risks kļūdīties finanšu lēmumos.

Gailis (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Gaiļa gadā dzimušajiem gads sola panākumus darba, karjeras izaugsmes un finanšu jomās. Tomēr svarīgi ir mācīties gudrības no gada saimnieka – Pūķa. Jums tiks piedāvātas izredzes izpausties jaunā virzienā ar profesionālās izaugsmes iespēju. Iemācieties strādāt komandā, jo tas dos vairāk pozitīvu rezultātu. Esiet gatavs kompromisam un esi elastīgs problēmu risināšanā. Sākot ar vasaru, jums pavērsies iespējas mainīt darbu vai nodarbes, par kurām pat sapņojāt. Personīgās attiecībās var rasties pārpratumi. Jums būs grūti saprast savus mīļotos, un viņiem – jūs. Iemācieties būt diplomātiski! Mīlestības lietās problēmas nav gaidāmas, un dažiem pāriem laulība būs ilga un laimīga.

Suns (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Cilvēkiem, kas dzimuši Suņa gadā, Zaļā pūķa gads nesīs pārliecību par nākotni un stabilitāti. Pamanīsiet ievērojamu izaugsmi savās profesionālajās un finanšu lietās! Jūsu radošie talanti tiks pamanīti un novērtēti, kas palīdzēs pielāgoties pārmaiņām. Līdz gada beigām būs iespēja atpūsties. Mīlestībā ieteicams mainīt ierasto pieeju saziņā ar pretējo dzimumu, jo iespējami saspringti brīži, un daudz kas būs atkarīgs no partnera. Dažiem pāriem var nākties šķirties. Jūsu vidē parādīsies jauni cilvēki, starp kuriem atradīsiet īstu draugu nākotnei.

Cūka (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Cilvēkiem, kas dzimuši cūkas gadā, pūķa gads būs spēku pārbaude, ar daudziem notikumiem un izaicinājumiem. Neskatoties uz iespējamām šaubām par savām spējām, gads atstās pozitīvus iespaidus. Personīgajā dzīvē jūs gaida emocionāli pārdzīvojumi un izvēle starp kaislīgām jūtām un jau nodibinātām omulīgām attiecībām. Grūtības radīsies attiecībās ar mīļoto cilvēku – būs morālas grūtības. Profesionālajā sfērā tevi sagaida gan panākumi, gan grūtības, tostarp kolēģu vai konkurentu intrigas un maldinājumi. Esiet īpaši uzmanīgs pavasara un rudens vidū! Dažiem šīs zīmes pārstāvjiem būs iespēja īstenot ideju, kas var būtiski uzlabot viņu finansiālo stāvokli.