Ko darīt ar Jāņu sieru pēc svētkiem? Šefpavārs Raimonds Zommers iesaka 3 foršas recepšu idejas







Jāņu siers ir viens no tradicionālākajiem vasaras saulgriežu simboliem, un lai arī tas visbiežāk galdā tiek celts tieši Jāņos, tas ir iecienīts arī visa gada laikā. Šefpavārs un “Maxima Latvija” garšu vēstnesis Raimonds Zommers dalās idejās, ko darīt ar neapēsto Jāņu sieru, lai arī pēc svētkiem tas papildinātu ikdienas maltīti un būtu garda uzkoda karstos vasaras vakaros.

Zommers iesaka – ja pēc vasaras saulgriežiem jādomā, kā, lai izlieto Jāņu sieru – izmanto to kā sastāvdaļu jau iecienītiem ēdieniem. Ja vēlies paspilgtināt savas maltītes garšu, izmanto to lazanjā vai pievieno klāt savos iecienītākajos salātos. Tāpat vari to uzglabāt saldētavā un izmantot uzturā arī pēc svētkiem. Saldētavā sieru var uzglabāt līdz pat 3 mēnešiem un pirms likšanas saldētavā to ir vēlams ietīt plēvē vai folijā.

Šefpavāra Raimonda Zommera 3 recepšu idejas ar Jāņu sieru:

1. Jāņu siers fritierī

Sastāvdaļas:

Jāņu siers

4 ēd.k. milti

Rīvmaize

Alus

Sāls

Pagatavošana:

1. Pārpalikušo Jāņu sieru sagriez stienīšos – aptuveni 5×2 cm garumā.

2. Veido panējuma mīklu – sajauc 4 ēdamkarotes miltu un šķipsniņu sāls, un lēnām pievieno alu līdz veidojas biezākas konsistences mīkla līdzīgi kā pankūkām.

3. Sagrieztos siera stienīšus apviļā miltos vai rīvmaizē, pēc tam vēlreiz apviļā sagatavotajā mīklā un liek tos fritierī.

4. Cep fritierī līdz veidojas zeltaini brūna garoziņa. Pēc vēlmes sagatavotos siera stienīšus var pasniegt ar savu iecienītāko mērci.

2. Pildīts baklažāns ar Jāņu sieru

Sastāvdaļas:

1 gab. baklažāns

200 g Jāņu siers

2 gab. tomāti

1 bunte svaigi pētersīļi

100 g vārīti turku zirņi

5 ēd.k. olīveļļa

Sāls un pipari pēc garšas

Pagatavošana:

1. Baklažānu pārgriež uz pusēm, apsmērē ar eļļu, sāli un pipariem, un cep cepeškrāsnī 180°C grādos aptuveni 30 min.

2. Kamēr baklažāns cepas, pārējās sastāvdaļas sagriež smalkos kubiņos apmēram 5×5 mm lielumā un rūpīgi samaisa.

3. Izgaršo, ja nepieciešams – pievieno vēl garšvielas, un sagatavoto masu liek uz baklažāna atvērtās puses.

4. Baklažānu vēlreiz liek cepeškrāsnī cepties uz 180°C grādiem aptuveni 15 min.

3. Jāņu siera zupa

Sastāvdaļas:

500 g Jāņu siers

300 ml Saldais krējums

4 gab. tortiljas

2 gab. olas dzeltanumi

Piens (pēc nepieciešamības)

Kaņepju sēklas

Sāls pēc garšas

Pagatavošana:

1. Katlā liek Jāņu sieru, saldo krējumu, sāli un uz lēnas uguns visu karsē līdz veidojas zupas konsistence. Ja konsistence veidojas par biezu, pievieno klāt pienu.

2. Paralēli gatavo tortiljas čipsus. Tortilju apsmērē ar olas dzeltenumu, pievieno kaņepju sēklas un liek cepeškrāsnī cepties uz 180°C grādiem apmēram 5 min un pēc tam atdzesē

3. Pasniedz sagatavoto zupu šķīvī un bauda kopā ar tortiljas čipsiem