Ko es tikko redzēju!? Latvijas debesīs aizvadītajā naktī varēja vērot iespaidīgas lietas Ieteikt







“Šovakar no sudrabainajiem mākoņiem ne smakas, bet vieta tukša palikt nevar – laika posmā no plkst. 0:04 līdz 0:11 debesīs no rietumiem uz austrumiem lidoja nesējraķete, kas ik pa brīdim radīja spožus, saules gaismas izgaismotus dūmu gredzenus un virpuļus. Līdzīgs gadījums norisinājās 2.maijā,” tā par aizvadītās nakts notikumiem Latvijas debesīs vietnē X raksta Martins Bergšteins.

Cik saprotu tad problēmas no jauna iedarbināt dzinēju, lai raķetes pakāpi kontrolēti ievietotu orbītā, kas tai liktu sadegt atmosfērā, bet jāgaida preses konference, kas laikam būs ap 2:00 pēc Latvijas laika. — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) July 9, 2024

Paldies par skaidrojumu ! Pa nakti sēžu ārā, skatos debesīs, bet tur bija dikti interesanti skati 😅 vizuāli iespaidīgi — Gvido Bērziņš (@gvidoberzins) July 10, 2024

Nesējraķete un tās radīts, saules izgaismots dūmu mākonis: https://t.co/zzkqLW71xG Skaisti video! 🙂 — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) July 9, 2024

🚀Kas bija īpatnējais, spožais objekts, kas ap 22:56 lēnam lidoja pāri debesīm? Tā ir kompānijas "SpaceX" nēsējraķetes pakāpe, kuras radīto gāzu un tvaiku mākoni apsīdēja Saule, jo raķete atradās lielā augstumā virs zemes virsmas. Šeit plašāk par raķetes startu:… pic.twitter.com/uaYsYJDsL1 — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) May 2, 2024