Foto: FreePik

Tematiskā avīze “Astronomija un astroloģija 2020”, AS “Latvijas Mediji”.

2020.gada cipari kopsummā dod ciparu 4 (2+0+2+0 = 4). Par ko vēsta šis ciparu virknējums? 2020.gada aktuālākās tēmas pasaulē skaidro sertificēta numeroloģe, astroloģe Inguna Balgalve.

Likumu pieņemšana un ievērošana, nekustamā īpašuma jautājumi, veselības aprūpes un darba slodzes jautājumi. Cipars 4 simbolizē pamatu zem kājām, tāpēc pastāv risks, ka sabruks tas, kam nav stingra un stabils pamats. Savukārt gada skaitli veido 2 un 0. Cipars 2 atbild par sadarbību ar abpusēju ieguvumu, pretējā gadījumā sākas cīņa par to, kurš būs situācijas noteicējs. Cipars 0 simbolizē, ka nav ieguvēju un viss jāsāk no sākuma jeb, kā tautā saka, jāsāk no nulles.

Ko septembra mēnesis sola Latvijai un pasaulei?

Pasaulē par aktuālo tēmu kļūs dabas resursu aizstāšanas iespējas ar alternatīviem enerģijas resursiem, atkritumu savākšanas un pārstrādes iespējas, ūdens resursu un attīrīšana un saglabāšana. Labākas dzīves un drošāku apstākļu meklējumi palielinās migrācijas plūsmas.

Latvijā savējo mēnesis. Zaudējuši ticību tam, ka valdība spēj atrisināt sasāpējušos jautājumus, sabiedrība sāks apvienoties domubiedru grupās un veidot savu valsti valstī, piesaistot sev arvien vairāk speciālistu, kurus ar kopīgiem spēkiem centīsies nodrošināt ar darbu, gan atalgojumu.