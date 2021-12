Foto: SCANPIX/AFP/LETA

Itālijas lēmums ieviest obligātus iepriekšējus testus visiem vakcinētajiem iebraucējiem pārsteidz Briseli







Valdis Bērziņš, "Latvijas Avīze"

Vakar Briselē notikušajā ES samitā bija blīva dienas kārtība, taču to aizēnoja Itālijas pēkšņais lēmums šonedēļ ieviest obligātus iepriekšējus testus visiem vakcinētajiem iebraucējiem, kas ieradušies no ES valstīm.

Brisele pārmet Romai koordinācijas trūkumu

Samitā līdz ar politiskās un militārās drošības jautājumiem bija paredzēts apspriest arī koronavīrusa jaunā paveida omikrona radīto apdraudējumu un varbūtēju ceļošanas ierobežojumu ieviešanu, taču Itālijas negaidītais lēmums pārsteidza Briseli, kas pārmet Romai koordinācijas trūkumu ar citām dalībvalstīm. “Visām ES valstīm ir pienākums informēt Eiropas Komisiju 48 stundas iepriekš pirms papildu ierobežojumu ieviešanas,” vakar paziņoja EK pārstāvis, strupi piebilstot: “Mēs esam atgādinājuši Itālijas varas iestādēm par šo pienākumu.”

Privātās sarunās diplomāti izteicās vēl asāk. “Samitā bija paredzēts apspriest kovida tēmu, uzsverot koordināciju, vakcināciju un solidaritāti, taču pēc Itālijas spertā soļa koordinācija ir izmesta pa logu,” atzīmē izdevums “Politico”, atsaucoties uz kādas ES valsts diplomātu.

Trešdien Briselē notika ES dalībvalstu vēstnieku tikšanās, pēc kuras daudzu valstu pārstāvji pauda neapmierinātību, jo Itālijas vēstnieks nesniedza nekādas detaļas par šo lēmumu. Analītiķi atzīmē, ka Itālijas rīcība iezīmē domstarpības starp ES dalībvalstīm, kā rīkoties, lai ierobežotu pandēmijas kārtējo uzliesmojumu.

Arī Portugāle un Īrija ir ieviesušas jaunas prasības pasažieru testēšanā.

Dažas amatpersonas skaidro, ka Eiropas Komisija nevar pārmest Itālijai stingrāku testēšanas noteikumu ieviešanu, jo 1. decembrī publiskotajā EK paziņojumā teikts, ka “testa prasība pirms (ceļotāja) ierašanās var būt noderīga rīcība dalībvalstīm, it īpaši ceļojumos uz ES, kā arī ES iekšienē, kā daļa no ārkārtas ierobežojumiem”.

Strīdi par kovida sertifikātu termiņu

Strīds starp dalībvalstīm briest arī par kovida sertifikātu lietošanas termiņa beigām. Vairojoties bažām par vakcīnu iedarbības ilgumu, EK ir ierosinājusi ierobežot sertifikātu derīgumu līdz deviņiem mēnešiem, ja vien nav saņemta balstvakcīna. Taču vairākas ES valstis, tajā skaitā Vācija, pret to iebilst, jo grib pārliecināties, kāda ietekme būs nesen atklātajam kovida vīrusa omikrona paveidam.

Ekspertu vidū izvērsušās debates, vai jauno atskaites sistēmu ieviest no 1. februāra vai 1. marta. Daļa EK ierēdņu uzskata, ka Dienvidāfrikas Republika, kas nekavējoties informēja Pasaules veselības organizāciju par kovida vīrusa omikrona paveidu, tikusi nepamatoti sodīta ar ceļošanas aizliegumu, un iesaka testēt katru ceļotāju, nevis noteikt aizliegumu valstīm.

Asas diskusijas varētu izvērsties par obligātas vakcinācijas ieviešanu ES. Pagaidām šāda plāna neesot, taču dažas valstis (Austrija, Vācija) gribētu apspriest šo jautājumu ES līmenī, lai gūtu kādu morālu, ja ne juridisku, pamatojumu saviem plāniem ieviest obligātu vakcināciju.

Francija aizliedz nebūtisku ceļošanu uz Britāniju

Francija, sākot ar šo nedēļas nogali, aizliegs nebūtiskus ceļojumus uz Britāniju un no tās, šādi cenšoties mazināt kovida vīrusa omikrona paveida izplatību, kas Lamanša otrā pusē izraisījis jaunu inficēšanās vilni. “No sestdienas būs nepieciešams būtisks iemesls, lai ceļotu no Britānijas un uz to gan nevakcinētajiem, gan vakcinētajiem. Cilvēki nevar ceļot tūrisma vai profesionālu iemeslu dēļ,” teikts valdības paziņojumā.

Reaģējot uz ārkārtīgi straujo omikrona paveida izplatību Britānijā, Francijas valdība izvēlējusies no jauna ieviest prasību, ka ir jābūt būtiskam iemeslam, lai to apmeklētu. Francijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi arī turpmāk varēšot atgriezties no Britānijas. “Mēs iedarbināsim kontroles sistēmu, kas būs krietni stingrāka par to, kas mums jau ir,” paziņoja valdības pārstāvis.

Pasākumi tiek īstenoti, lai palēninātu omikrona nokļūšanu Francijā un ļautu izvērst balstvakcinācijas kampaņu. Ceļotājiem, kas atgriežas Francijā, būs jāuzrāda apliecinājums par 24 stundu laikā veiktu kovida testa negatīvu rezultātu. “Cilvēkiem, kas atgriežas Francijā, būs jāreģistrējas lietotnē un septiņas dienas jāpavada pašizolācijā pašu izraudzītā vietā, ko kontrolēs drošības spēki, bet šis periods var tikt saīsināts līdz 48 stundām, ja negatīvais tests veikts Francijā,” skaidroja valdības pārstāvis.

Britānijas galvenais ārsts Kriss Vitijs mudinājis britus ierobežot savu sociālo aktivitāti un netikties ar ļaudīm bez īpašas vajadzības, jo valsti pārņēmis omikrona vīruss. Daži britu mediji pielīdzina Vitija paziņojumu neoficiālas karantīnas izsludināšanai.