"Mums visu laiku notiek haotiskas darbības un neviens par to neatbild." Kreituse uzskata, ka tas ir nepieļaujami







“Ja grib klātienes mācības, tad ir jāklausa mediķi un zinātnieki,” šādu viedokli televīzijas TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda RSU profesore, politoloģe Ilga Kreituse.

Viņa norāda, ja kāds neuzticas mediķiem vai tiem, kas atbild par vakcinācijas procesu un izvirza savas teorijas, tad, piemēram, studentiem ir iespēja izvēlēties studēt vai nestudēt: “Tas ir viņu jautājums.”

Runājot par skolēnu testēšanu un ar to saistīto haosu, Kreituse uzod jautājumu: “Cik ilgi jau runāja, ka veiks šādu testēšanu? Tagad mēs zinām, ka tas ne visai veicas. Jautājums, kas par to atbildēs?. Mums visu laiku notiek haotiskas darbības un neviens par to neatbild.”

Viņa norāda, ka viss rit tālāk savu gaitu, tāpēc cilvēkos ir šī neticība.

Kreituse akcentē, ja Skandināvijas valstīs atklātu, ka jauniešiem izmantotas neatbilstošas vakcīnas, atbildīgais ministrs būtu apkāpies, bet pie mums atkal neviens nav vainīgs.

“Neviens nav vainīgs, ka tā tas ir noticis!” sacīja Kreituse, piebilstot, ka tas ir briesmīgi un tas ir nepieļaujami!