Kremļa propagandisti priecājās par “ziņu”, ka virs Reihstāga ēkas Berlīnē atkal pacelts uzvaras karogs, vēsta “NEXTA”.

Ar to dalījušies desmitiem Kreivijas propogandistu, publicējot video un reportāžas, taču šis video, protams, ir viltots, karogs – “fotošopēts” un teksts – iepriekš ierakstīts.

Patiesībā šodien virs Reihstāga nebija neviena karoga. Bet Putina propagandai realitāte nav vajadzīga. Kremļa propaganda vienmēr melo.

🤡 Today, Kremlin propaganda rejoiced at the “news” that the “flag of victory” had once again been raised over the Reichstag building in Berlin.

Dozens of Russian propaganda dumps published videos and reports about it.

And you know what the funniest thing is? This video is… pic.twitter.com/0KmxwqQC05

