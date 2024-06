Foto: Ekrānuzņēmums no sociālo mediju platformas “X”

Kremlis atklāj, ko darīja Putins, kamēr ASV norisinājās debates starp Baidenu un Trampu







Kremlis apgalvo, ka Krievijas līderis šņācis jeb gulējis brīdī, kad norisinājās televīzijas debates starp Baidenu un Trampu, vēsta medijs “Politico“.

Kā norādījis Dmitrijs Peskovs, Kremļa preses sekretārs, notiekošais ASV nav Krievijas svarīgākais notikums. “Jūs nevarat sagaidīt, ka Krievijas prezidents uzliks modinātāju, pamodīsies agri no rīta, lai skatītos debates.”

Vladimirs Putins nodevās gulēšanai, nevis vēroja debates starp ASV prezidentu Džo Baidenu un republikāņu pretendentu Donaldu Trampu.

Debates sākās plkst. 21.00 Atlantā, kad Maskavā ir plkst. 4.00 no rīta.

Peskovs bez ironijas piebilda, ka Krievija “nekad nav iejaukusies vēlēšanu kampaņās” un “nemaz negrasās” komentēt šīs debates. Maskavu par iejaukšanos demokrātiskajos procesos pēdējos gados ir apsūdzējušas vairākas Rietumvalstis vairākās vēlēšanās.

Kamēr Putina komanda izrādīja neieinteresētību par notiekošo, Krievijas valsts plašsaziņas līdzekļi gan ar interesi koncentrējās uz izteikumiem par Krieviju un tās karu Ukrainā.

Valsts ziņu aģentūra RIA publicēja apkopojumu par to, cik bieži abi kandidāti pieminēja vārdu “Vladimirs Putins” (septiņas reizes abiem) un Krieviju (Tramps: 16, Baidens: 0).

Krievijas plašsaziņas līdzekļi pievērsās arī Baidena komentāriem par to, ka Kremlis neaprobežosies ar Ukrainas iekarošanu un vēlas “atjaunot to, kas bija daļa no padomju impērijas”, kā arī par to, ka viņš Putinu raksturoja kā “kara noziedznieku”.

Ir vairāki iemesli, kāpēc Maskava dotu priekšroku Trampa prezidentūrai – republikāņu kandidāts ir draudējis izstumt ASV no NATO un ir skeptiski noskaņots pret ASV palīdzību Ukrainai -, un Krievijas reportāžas kopumā saglabāja neitrālu toni attiecībā pret viņu, savukārt pret viņa oponentu bija mazāk dāsnas.

“Baidens gaidīti vairākas reizes savā runā pārteicās un aizķērās, demokrāti jau ir nosaukuši viņa uzstāšanos par neveiksmi,” secināja valsts ziņu aģentūra RIA, pilnībā atstājot Trampu ārpus sava redzesloka.

Prokremliski noskaņoti cilvēki un valsts plašsaziņas līdzekļi arī plaši dalījās ar CNN veiktās aptaujas rezultātiem, kas liecināja, ka amerikāņi pārsvarā uzskatīja, ka debatēs uzvarēja Tramps.

Vairāki Krievijas plašsaziņas līdzekļi arī publicēja atsevišķus sižetus par Trampa paziņojumu, ka “Ukraina šajā karā neuzvar” un cieš lielus zaudējumus – vēstījumu, kas daudziem krieviem būs labi uztverams – Baidena “un viņa stulbo lēmumu” dēļ.

Putins iepriekš ir teicis, ka dod priekšroku Baidenam, nevis Trampam, jo viņš ir “pieredzējušāks, paredzamāks” – taču ir apšaubāms, vai tas ir patiess atbalsts cilvēkam, kurš nosauca Putinu par “slepkavu”, ziņo “Politico”.