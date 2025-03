“Krievi meklē vājos punktus…” Slaidiņš nosauc, kādas ir piecas NATO mācībstundas no Ukrainas-Krievijas kara Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, stāstot par notiekošo frontē Ukrainā, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš plaši analizēja, kādas ir NATO mācībstundas no Ukrainas-Krievijas kara. Viņš raidījumā uzsvēra piecus būtiskus militāro analītiķu secinājumus jeb mācībstundas, kas, viņaprāt, “tiešām jāņem verā”.

Pirmā mācībstunda ir tāda, ka “kolektīvās darbības pamatā ir kopīga apzināšanās, un, lai sasniegtu šo kopīgo apziņu, ir nepieciešams reāls darbs”.

Pie primā punkta Slaidiņš uzsvēra: “Krievijas iebrukums Krimā. NATO valstis neko nedarīja, jo tam nebija vienotas izpratnes par notiekošo. Esmu vienmēr uzsvēris, ka 2014.gadā nenovērtēja to Krieviju, un tad vajadzēja sākt darboties, nevis tagad ņemt un atrast stūri apaļā, tumšā istabā! Nenovērtēja to, taču reakcija uz Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā [2022.gada februārī] bija pavisam citāda, lielā mērā pateicoties kopīgai sabiedroto izlūkošanai,” sacīja NBS majors Slaidiņš, šo pirmo mācībstundu detalizētāk komentējot TV24 raidījumā. “Neviens neticēja, ka Ukraina izturēs… Un tagad 2023.gads, 2024.gads un tagad jau 2025.gads, un tagad saprot, ka īsti labi nav, ka visa Eiropas drošība šobrīd atrodas Ukrainas kaujas laukā. Tas ir tas, kas netika izdarīts, un tagad par to var maksāt ar steigu, bet galvenais ir, steidzoties neaptaisīties kaut kur…” norādīja Slaidiņš.

Otrā mācībstunda NATO, ņemot vērā Ukrainas-Krievijas karu, ir tāda, ka “Putinu provocē ne tas, ko mēs darām, bet gan tas, ko mēs nedarām”. Slaidiņš šo atziņu skaidroja sīkāk: “Putinu provocē tas, ko mēs šobrīd darām! Būtībā šie lēnie lēmumi, kas pienāk, to Putins ļoti labi redz. Ja tā darbība būtu savādāka, tad būtu daudz efektīvāk, un krievi arī skatītos savādāk, jo viņi meklē šos vājos punktus, meklē šos caurumus.” Savukārt trešā mācībstunda ir tāda, ka “Putins nav stratēģis, viņš ir opurtūnists”. Slaidiņš prezicēja sīkāk: “Viņš [Putins] laužas durvīs, un kad neviens viņu neatgrūž, viņš iet iekšā. 21014.gads viņam iemācīja, ka spēka lietošanai nav nopietnu seku. Un tas izraisīja iebrukumu arī 2022.gadā.”

Savukārt ceturtā mācībstunda ir tāda, ka šobrīd “mēs esam stratēģiskās konfrontācijas stāvoklī”. “Tā varam teikt viennozīmīgi, jo viss šis hibrīdkarš… Redzam, ka tā pasaules kārtība ir mainījusies. Viss tas, pie kā mēs, Eiropa un pasaule bijām pieraduši, šobrīd mainās. Un mēs nezinām, kā būs rītdien, kā būs parīt?”

Komentāra noslēgumā Slaidiņš TV24 raidījumā nosauca vēl arī piekto mācībstundu: “NATO neiegulda pietiekami daudz savā aizsardzībā – rūpnieciskajā bāzē, lai ražotu nepieciešamās spējas vajadzīgajā tempā un mērogā”. Krievija ar mazāku budžetu “trīs mēnešos saražo kritiski svarīgo munīciju pretstatā 32 [Rietumu] sabiedroto valstīm, kurām tam aiziet vesels gads”, tā piebilda militārais eksperts Slaidiņš.

