Ukraina Vecgada dienā

Krievi pirmajās “Ziemassvētku pamiera” stundās Luhansu apšaudījuši 14 reizes Ieteikt







Neraugoties uz Krievijas prezidenta Vladimira Putina izsludināto “Ziemassvētku pamieru”, viņa karavīri pirmajās stundās 14 reizes atklājuši artilērijas uguni un trīs reizes mēģinājuši triecienā ieņemt vienu no Luhanskas apgabala deokupētajiem ciemiem, platformā “Telegram” pavēstīja Luhanskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Haidajs.

“Īsumā par Putina “Ziemassvētku pamiera” trim stundām Luhanskas apgabalā. No plkst.12 līdz plkst.15. Rašisti 14 reizes šāva no artilērijas ieročiem un trīs reizes sturmēja vienu no mūsu apdzīvotajiem punktiem. Cilvēki deokupētajos ciemos visu dienu sēž pagrabos. Pareizticīgie slepkavas sveic Ziemassvētkos,” “Telegram” situāciju apraksta apgabala vadītājs.

Apšaudes veiktas pēc plkst.11 pēc Latvijas laika, kad, saskaņā ar Krievijas apgalvojumiem, bija jāstājas spēkā Kremļa izsludinātajai vienpusējai uguns pārtraukšanai uz 36 stundām.

Kijiva: Deviņos kara gados Krievija nekad nav ievērojusi vienošanās par pamieru

Deviņu kara gadu laikā Krievija ne reizi nav ievērojusi vienošanās par pamieru, piektdien atgādināja Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Ganna Maļara, norādot, ka tikai Krievijas karaspēka izvešana no Ukrainas nozīmēs uguns pārtraukšanu.

Pretterorisma operācijas laikā Donbasā bija 11 mēģinājumi panākt uguns pārtraukšanas režīmu Trīspusējās kontaktgrupas vienošanos ietvaros, platformā “Telegram” norādīja Maļara. “Tie visi cieta neveiksmi ienaidnieka tīšu darbību dēļ.

Piemēram, “vispārējā pavasara pamiera” laikā 2018.gadā izsludinātā “klusuma” 22 dienu laikā ienaidnieks veica vismaz 153 apšaudes,

kurās seši Ukrainas karavīri zaudēja dzīvību, 12 tika ievainoti,” pavēstīja Maļara.

Apvienoto spēku operācijas gaitā Ukraina vēl vairākas reizes vienojās par uguns pārtraukšanu, bet to rezultāti bija tādi paši kā iepriekš.

Tikai 2019.gadā kaujās Donbasā dzīvību zaudēja 97 Ukrainas karavīri, bet 2020.gadā līdz pēdējā tā dēvētā “jūlija pamiera” sākumam dzīvību zaudēja vēl 32 karavīri, bet 220 tika ievainoti.

“2020.gada 27.jūlijā sākās kārtējais “pilnīgais un visaptverošais uguns pārtraukuma režīms”. Tomēr ienaidnieks to ievēroja tikai pusstundu,” norādīja Maļara. “No 2020.gada 27.jūlija līdz 2021.gada 27.jūlijam fiksēti vairāk nekā 2000 ienaidnieka apšaužu.”

“Tāpēc tikai Krievijas karaspēka izvešana no Ukrainas teritorijas nozīmes reālu uguns pārtraukšanu un agresijas beigas,” rezumēja aizsardzības ministra vietniece.

















































































Ukrainas deokupētās teritorijas