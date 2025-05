Batagaikas krāteris Ekrānšāviņš no X

"Vārti uz elli" ir atkal vaļā. Caurums zemē sniedz ieskatu tālā pagātnē un brīdina par tūlītējo nākotni







Sibīrijas ziemeļaustrumos, netālu no Batagaikas pilsētas, ainavā izceļas kāda dīvaina un pieaugoša rēta. No satelīta skatpunkta tā atgādina tumšu, robainu kurkuļa formu, kas iecirsta mežā. Uz zemes tas ir milzīgs termokarsta ieplakums — tehniski megasabrukums, bieži dēvēts par “vārtiem uz elli”, par to plašāk raksta Forbes.

Batagaikas krāteris, kas ir vairāk nekā kilometru garš un līdz 100 metrus dziļš, ir lielākais šāda veida veidojums uz Zemes. Tas turpina augt katru gadu.

Tas, kas pirms desmitgadēm sākās kā sekls iedobums zemē, ir kļuvis par paātrinātu senas, ledus bagātas zemes sabrukumu. Paplašinoties Batagaika atklāj sasalušās vēstures liecības un sniedz ieskatu par to, kas varētu būt gaidāms. Tas ir kā portāls tālā pagātnē un reāllaika indikators jau notiekošajai klimata maiņai.

1960. gados Padomju Savienības mežu izciršana ap Čerska kalnu grēdu likvidēja meža lapotni, kas ilgi bija izolējusi zem tās esošo sasalušo zemi. Bez šī aizsargslāņa saules siltums sāka kausēt ledus pilno augsni, izraisot zemes nosēšanos un krātera veidošanos. Gadu gaitā globālās temperatūras paaugstināšanās ir paātrinājusi šo procesu, padarot Batagaiku par klimata pārmaiņu simbolu.

Krātera sienas atklāj augsnes un nogulumu slāņus, kas datēti pat 650 000 gadu senā pagātnē, piedāvājot zinātniekiem datus par iepriekšējiem Zemes klimata cikliem. Tajā atrastas arī senas augu un dzīvnieku atliekas, tostarp mamutu kauli un 40 000 gadu veca zirga līķis, kas sniedz informāciju par senajām ekosistēmām, raksta izdevums.

Tomēr Batagaika nav tikai zinātnisks dārgums. Tās paplašināšanās izdala metānu — spēcīgu siltumnīcefekta gāzi, kas iesprostota sasalumā. Tas pastiprina globālo sasilšanu, radot atgriezenisko saiti: siltāks klimats kausē vairāk sasaluma, atbrīvojot vēl vairāk metāna.

Zinātnieki brīdina, ka šādas vietas var paātrināt klimata pārmaiņas, ietekmējot laika apstākļus, ekosistēmas un cilvēku kopienas visā pasaulē.

Batagaikas krāteris ir atgādinājums, ka sasalums nav mūžīgs. Tas ir brīdinājums, ka klimata pārmaiņu sekas jau ir redzamas, un aicina uz steidzamu rīcību, lai mazinātu turpmāko kaitējumu.