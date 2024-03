Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša Foto:

Krievu valodu var nemācīties? Izglītības ministre atklāj, vai jau šogad skolu varēs beigt bez atzīmes krievu valodā Ieteikt







Noslēgumam tuvojas darbs pie grozījumiem, kas šogad ļaus 9.klases skolēniem pabeigt pamatskolu bez atzīmes krievu valodā vai krievu literatūrā, raidījumā “Krustpunktā” atklāja izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV).

Ministrija plāno arī nākt ar piedāvājumu skolām, kurās nav skolotāji otras svešvalodas mācīšanai, slēgt līgumu ar citu izglītības iestādi par svešvalodas mācīšanu attālināti.

Jau ziņots, ka IZM ir piedāvājusi no 2026./2027.mācību gada no skolām prasīt, ka pamatizglītības pakāpē kā otrā svešvaloda skolēniem pakāpeniski ir jāpiedāvā viena no ES vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu oficiālajām valodām, vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā. Krievu valoda starp šādām valodām nav.

Spēkā esošais normatīvais regulējums nenosaka skolām obligātu prasību otro svešvalodu piedāvāt kādu no ES oficiālajām valodām, līdz ar ko tā var būt jebkura valoda, kas galvenokārt ir krievu valoda – to, pēc ministrijas rīcībā esošiem datiem, kā otro svešvalodu apgūst gandrīz pusē Latvijas skolu. Daļā izglītības iestāžu netiek piedāvāta alternatīva krievu valodas apguvei.