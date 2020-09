Sabiedrībā pazīstami viedokļu līderi iepazīstas ar ģimenes dzīvesstila zīmolu jaunumiem. Foto: Kaspars Filips Dobrovoļskis

Otrdien, 8. septembrī, plkst. 22.35 televīzijā sievietēm “STV Pirmā!”, bet jau no 3. septembra lietotnē “Shortcut” pie skatītājiem nonāks autorraidījums “Kristīnes Virsnītes sarunas” – tajā TV un “Instagram” personība Kristīne Virsnīte uz atklātu sarunu aicinās gan Latvijā populāras, gan mazāk zināmas, taču spēcīgas un pārliecinātas personības. Viņa satiksies ar sievietēm, kuras mācās ieklausīties sevī, piedzīvojušas kā bailes, tā zaudējumus un ar savu dzīves pieredzi spēj aizraut un iedvesmot – Zani Daudziņu, Lauru Dennler, Lieni Stepenu, Baibu Sipenieci-Gavari un citas.

“Tā būs drosmīga saruna starp divām sievietēm par bailēm, mērķtiecību un prasmi sevi uzpildīt ar spēku. Par to, kā neapmaldīties nevienā no savām lomām, par attiecībām, kas atver jaunas rezerves un iemāca pieņemt šķietami nepieņemamo. Saruna, kas liks domāt – kā es varu dzīvot citādi, kā man pietrūkst, lai darītu to, kas patīk? Ir tik ļoti nepieciešami reāli un neizskaistināti sieviešu stāsti, lai mēs katra spētu noticētu savām spējām,” par radījumu “Kristīnes Virsnītes sarunas” saka Kristīne Virsnīte.

“Kristīnes Virsnītes sarunas” ir neparasts šova formāts sievietēm, kurā Kristīnei pievienojas viņas vīrs Kaspars – uzņēmējs ar milzīgu pieredzi, kurš mainījis savu nodarbošanos un šobrīd ir viens no veiksmīgākajiem ēdienu blogeriem Latvijā. Viņi ik reizi savā auto uzņem kādu spilgtu personību un, kamēr Kaspars iejūtas šofera lomā, Kristīne meistarīgi skatītājiem atklāj to, ko domā, jūt un kā dzīvi mīl abu ceļabiedre.

Pirmajā rudens sezonas raidījumā Kristīnes Virsnītes viešņa būs iedvesmojošā Liene Stepena. Viņa ir piedzīvojusi milzīgus zaudējumus, taču joprojām tic, ka dzīve visu saliek īstajos plauktiņos. Liene atklās, ko nozīmē atvadīties no sev tuva cilvēka, kāpēc sērošanai ir jāiedod laiks un vai patiesi ir iespējams atkal iemīlēties. Liene šobrīd studē, lai kļūtu par fizioterapeiti, un studijām pieteicās, esot savas dzīvas smagākajā posmā.