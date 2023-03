Foto: Inita Šteinberga

Tomāti, gurķi, paprika…Kuri dārzeņi jāsēj pirmie? Ieteikt 19







Jo agrāk iestājas pavasarīgs laiciņš, jo agrāk dārzmīļos mostas sēšanas instinkts. Kā pirmie tiek pirkti siltumnīcu komplekti: tomāti, gurķi, pipari. Taču ir daži noteikumi, kas jāievēro, pirms ķeras pie sēklu pakām. Viens no svarīgākajiem – ieskatīties kalendārā.

Asie pipari

Patlaban ir īstais brīdis sēt asos piparus (vēlās šķirnes), lai tie līdz rudenim pagūtu dot labu ražu. Ieteicamāk izvēlēties agrās un vidēji agrās šķirnes, jo tās pagūst ienākties labāk. Tās var sēt mazliet vēlāk – aptuveni pēc nedēļas.

Asos piparus parasti vēlas audzēt tikai pa dažiem no atšķirīgām šķirnēm. Tādēļ vajag bremzēt sēšanas trakumu un neizsēt visu paciņu. To var paglabāt nākamajam gadam vai dalīties ar draugiem.

Pirms piķēšanas aprēķina, cik stādu vajadzēs, un turpina lolot tikai saprātīgu daudzumu (ar nelielu rezervi). Asie pipari ir arī dekoratīvi un piemēroti audzēšanai podos.

Paprika

Tagad var sēt arī saldos piparus – vēlās šķirnes. Ar agrajām un vidēji agrajām vēl var mazliet pagaidīt (līdz marta sākumam). Aizvien populārākas kļūst laukā audzējamās paprikas.

Arī tām nevajag pārāk agri audzēt stādus, jo laukā varēs izstādīt tikai pēc salnām – maija beigās, pat jūnija sākumā. Ir laiks sēt tās paprikas, kuru sēklas ievāc no veikalos tagad nopērkamajiem augļiem.

Daudzi dārzkopības entuziasti no tām izaudzē labus augus un ražu. Taču šī paprika var būt arī hibrīdi, un tad no tiem neizaugs tādi augi, no kādiem sēkla novākta. Tāpēc drošāk nopirkt šo lielo gaļīgo papriku hibrīdu sēklas.

No kolekcionāriem var iegādāties dažādu dārzeņu šķirņu sēklas (pēc tam sēklas varēs vākt arī paši). Hibrīdo šķirņu sēklas pārdod tikai veikalā, no tām mājas kārtībā sēklas vākt nevar.

Tomāti

Ar tomātu sēju gan vajadzētu paciesties līdz martam, pat aprīļa sākumam, ja dārzā ir tikai neapkurināma plēves siltumnīca vai tomāti paredzēti stādīšanai uz lauka. Ja siltumnīca apkurināma, tad var sēt arī agrāk.

Jārēķinās, ka sēklas sadīgst 8–10 dienās, bet piķēt vajadzēs pēc 18–20 dienām. Stādīšanai uz lauka sēj agrās šķirnes, kuras straujāk aug un sāk veidot ķekarus. Parasti mazdārziņos audzē daudz dažādu šķirņu.

Prātīgi būtu pašam audzēt tās dažas šķirnes, kuras jau pārbaudītas un noteikti dos ražu. Bet eksperimentam paredzētās nopirkt pa stādiņam. Bieži vien vēlāk sētie stādi apsteidz agrāk sētos, jo pavasara otrajā pusē visi procesi notiek īpaši strauji.

Gurķi

Gurķi, ķirbji un pārējie no šīs saimes īpaši vēlas siltumu. Tos varēs izstādīt tikai tad, kad laiks būs nostabilizējies, salnu periods garām. Stādiņi aug strauji, tāpēc ar to sēju var paciesties mēnesi, pusotra.

Ir nopērkamas izturīgas gurķu šķirnes, kas paredzētas audzēšanai istabā. Tas tiešām ir iespējams! Šīs sēklas var sēt jau martā.

Konsultējusi tomātu kolekcionāre Elga Bražūne, ģimenes saimniecība Neslinko